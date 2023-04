Rekonstrukce nádraží Opava západ skončila. Budově se vrátila její historizující podoba, o kterou přišla v šedesátých letech minulého století vinou nepříliš zdařilých stavebních úprav, cestující se dočkali důstojného a moderního prostředí. Podle dobových fotografií se obnovily klenby nad okny, římsy nebo zastřešení přístřešku. A zatímco nádraží je dokončené, prostor před ním zůstává staveništěm. Kdy bude hotovo i tady?

Nádraží Opava západ, 18. března 2023. | Video: Veronika Bernardová

Západní nádraží dlouhé roky připomínalo místo, kterému bylo lepší se raději vyhnout. Usídlili se zde bezdomovci, ruku v ruce s tím šel nepořádek. Nádraží bylo označováno za jednu z největších ostud města. Až koncem roku 2020 se Správa železnic konečně pustila do rekonstrukce za téměř 120 milionů korun.

Kromě zázemí pro cestující a železničáře našel na nádraží nově adresu dopravní inspektorát opavské policie a nachází se zde také pobočka České pošty. Opravených prostor si ale zaměstnanci pošty a její klienti dlouho neužijí, protože tato pobočka se od 1. července zruší.

Opavský magistrát se se Správou železnic domluvil, že se po opravách nádraží pustí do rekonstrukce prostoru před ním. Práce začaly už v březnu, kdy technické služby (TS) zahájily opravu příjezdové cesty. „Obrubníky už jsou, teď zbývá položit povrch silnice, dokončit parkoviště a několik dalších detailů. U veřejného osvětlení vyměníme kabelové vedení po celé délce a volné vedení Cetin uložíme ze sloupů do země,“ doplnil provozně-technický náměstek TS Opava. Nový už je chodník k nádraží. Všechny práce na přednádraží by měly skončit v polovině května.

Pohled do historie

Nádraží Opava západ začalo fungovat pod názvem Opava – Centrální nádražní v roce 1872, a to pro trať Olomouc - Krnov - Opava. Když se trať 1. října 1872 otevírala, nebyla ještě úplně hotová odbavovací budova na západním nádraží, slavnostní vlak k zahájení provozu tak jel jen z Jaktaře do Krnova. Celá trať byla zprovozněna o měsíc později. Západní nádraží bylo od počátku svého využívaní průjezdní stanicí. V roce 1895 přešlo nádraží pod správu Císařsko-královské státní dráhy, které ho rozšířilo a přejmenovalo z Troppau Staatsbahnhof na Opava – nádraží Státní dráhy.

V roce 1895 pak došlo k jeho propojení se starším nádražím Opava východ. Ještě před začátkem první světové války byla na západní nádraží napojena trať Opava – Pilszcz – Baborów. Po roce 1918 začaly nádraží obsluhovat Československé státní dráhy, které jej v roce 1921 přejmenovaly na Opava - západní nádraží. V roce 1928 došlo ke změně vedení vlaků do Ratiboře, kdy začaly zajíždět do stanice Opava východ.

Vinou války se v roce 1945 trať do Baborówa přerušila a provoz ukončil. A od téhož roku je západní nádraží opět „jen“ nácestnou stanicí, bez dalších přípojných tratí. V dlouhé historii tohoto nádraží se udělalo několik oprav, ta nejvýznamnější se odehrála v šedesátých letech minulého století, kdy nádraží dostalo socialistickou podobu, kterou si spolu se zchátralým a špinavým vzhledem uchovalo až do roku 2020.