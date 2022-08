Reportér Deníku se hned 1. srpna vydal za hranici, aby na místě zjistil, co na toto opatření říkají nakupující i prodejci. „Já myslím, že to vám Čechům nevadí. Nebo se pletu?“ usmívá se šibalsky prodavačka u stánku se zeleninou a potravinami na tržišti v polských Chałupkách, ani ne kilometr za hranicí.

Fronta u benzinky, ale ceny dobré

Ze Starého Bohumína je to sem pěšky pět minut, autem z centra Ostravy 20. Pravidelně tady ale nakupují i lidé z Opavska. Do Šilheřovic je to odtud pět kilometrů. Většina nakupujících tady jsou Češi, prodejci ceny uvádějí v korunách, které přijímají i jako platidlo.

V pondělí krátce po desáté ještě nejsou ani otevřené všechny stánky a je tu docela prázdno. Během půl hodiny se to ale změní. Aut s českou poznávací značkou přibývá, mnohá ihned míří do řady k benzince. Fronty u polských benzinek v příhraničí jsou v Polsku po snížení DPH z pohonných hmot běžné.

Benzín a nafta v Polsku nejen pro Čechy už mnoho měsíců výhodná koupě. Aktuálně vyjde v Polsku litr Naturalu 95 na 39 korun (dál od hranice bývá ještě levnější – pozn. aut.), s prázdninovou slevou na pumpách značky Orlen ještě o korunu padesát méně. Ideální je jezdit tankovat brzy ráno nebo večer. Přes den můžete čeká cca 10 až 15 minut. Přestože v Česku ceny pohonných hmot v posledním týdnu konečně klesly, tankováním v Polsku se dá stále ušetřit minimálně pět korun na litru.

Nejen benzin a maso, ale také cigarety

Prodejcům u stánků s ovocem, zeleninou, potravinami a masem se do debaty s novinářem příliš nechce, s nakupujícími si ale povídají rádi, někteří dokonce umí velmi obstojně česky. Aby ne, za ty roky, to tady čeští zákazníci nakupují, mnohá česká slova pochytili.

Že jsou ceny potravin, zeleniny, masa a mnoha dalších věcí v Polsku oproti těm v Česku nižší, tady všichni vědí. Proto sem koneckonců jezdí nakupovat. „Já nakupuje prakticky jen tady. Natankuju, koupím maso, zeleninu a něco dalšího a vím, že jsem dohromady ušetřila stovky korun,“ prozradila paní Jarmila z Píště na Opavsku. V ruce právě drží dva kartony cigaret. „Jo, cigarety tak kupuju tady. Jsou tu o dost levnější. Krabička těchto modrých „elemek“ tady vyjde na 93 korun u nás stojí 129 korun,“ říká paní Jarmila. „Ale buďte rád, že s tímto zlozvykem nemusíte bojovat,“ říká mi, když se loučíme.

Paní Dagmar ze Staré Bělé u Ostravou se pondělí objevila v Chałupkách společně s manželem a vnučkou. „Ano, víme, že jsou tu lepší ceny, ale pravidelně sem nejezdíme. Dnes jsme si udělali výlet a spojili ho s nákupem. Musím říct, že ceny jsou tu fakt příznivé,“ svěřila se paní Dagmar.

Kdo v Polsku nakupuje pravidelně, ví, co je výhodné. Téměř všechno. Kromě již zmíněných pohonných hmot, a cigaret, Češi nejčastěji kupují maso a uzeniny, řezané květiny. Levnější mají v Polsku sýry, toaletní potřeby, džusy, ovoce i zeleninu. Nové brambory koupíte za 12 korun kilo, okurky nakládačky stojí 15 korun. Ve velkém berou Češi také krouhané zelím, které si pak doma nakládají.

Ekonom: Výhodné nákupy do konce roku

Renomovaný český ekonom Lukáš Kovanda v reakci na prodloužení polských protiinflačních opatření napsal, že Češi běžně ušetří při nákupu a tankování v Polsku třeba 800 korun. A cesta na nákup jim zabere třeba jen 20 minut času.

„Sečteno, podtrženo, výjezd do Polska za nákupem potravin a za natankováním ušetří Čechovi až zhruba 800 korun v porovnání se situací, kdy by ty samé věci pořídil o několik kilometrů – a o zhruba čtvrthodinku jízdy autem – jinde. A bude to tak do konce roku,“ uvádí Kovanda.