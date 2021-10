Vysokoškolský pedagog a krajský zastupitel Igor Hendrych svou radost z volebního výsledku netajil. „Přijal jsem jej s potěšením, protože když jsem se rozhodl kandidovat, chtěl jsem se členem poslanecké sněmovny stát,“ říká.

V okrese Opava získal Igor Hendrych na kandidátce po hejtmanovi Vondrákovi druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů (1572), přímo ve slezské metropoli jich pak obdržel nejvíc (794).

„Z logiky věci jsem trochu předpokládal, že bych konkrétně v Opavě nebo na Opavsku mohl preferenčních hlasů mít více než v jiných částech Moravskoslezského kraje. Ale přiznám se, že celkový počet zejména v Opavě mě mile překvapil a chtěl bych tímto všem voličům velmi poděkovat,“ pokračuje.

Náměstkem jen do konce roku?

Aktuálním tématem v rámci opavského zastupitelského klubu ANO, potažmo v místní organizaci hnutí ANO v Opavě je otázka, jestli Igor Hendrych po svém zvolení zůstane na postu náměstka primátora.

„Mít dvě uvolněné funkce (pozn. red. myšleno funkci poslance a náměstka primátora) je náročné. Znám lidi, kteří to zvládají, ale je to hodně těžké. Touto cestou se vydat nechci. Výsledek bude pravděpodobně ten, že se postu náměstka vzdám a budu se plně věnovat pouze funkci poslance. Myslím si, že je to takto lepší. Člověk se může soustředit jen na jednu činnosti. Zároveň se domnívám, že v našem zastupitelském klubu máme kvalitní kandidáty, kteří funkci náměstka zastanou plnohodnotně,“ konstatuje.

Ve slezské metropoli by tak měl do konce volebního období působit už jen jako zastupitel. „Na postu náměstka by mě, nejspíše na prosincovém zastupitelstvu, ale to je zatím pouze odhad, nahradil jiný kolega,“ předpokládá Igor Hendrych.

V příštím roce se odehrají volby do obecních zastupitelstev. Jestli v nich bude Igor Hendrych kandidovat, je zatím nejasné, avšak nevylučuje to.

„Být neuvolněný zastupitel v obci a zároveň poslanec jakousi logiku má. Člověk je blízko problémům municipality. Tedy nebráním se tomu, není to úplně špatné. Ale bude záležet, jak dopadne vnitrostranická schůze, jak se to uchopí, uvidíme,“ prozrazuje Igor Hendrych.

Výzvou pro všechny bude důchodová reforma

Pokud bude mít možnost, rád by se na půdě poslanecké sněmovny věnoval práci v sociálním výboru.

„To je můj obor, kterému se jednak věnuji v současné funkci náměstka primátora, tak i v rámci zastupitelského mandátu na kraji, kde jsem místopředsedou sociálního výboru. Zajímat mě tedy bude práce v sociální oblasti. Vnímám, že v souvislosti s tím existuje v České republice dluh na důchodové reformě. Před nedávnem tady proběhl jakýsi pokus o její vytvoření, ale nepodařilo se to dotáhnout do konce, navíc podle mého názoru to nebylo ani šťastné řešení. Takže důchodová reforma bude velkou výzvou do dalšího období pro všechny poslance,“ míní Igor Hendrych.

Dále by jej lákal také výbor bezpečnostní a pro vědu a vzdělávání.