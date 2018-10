Napětí se nekoná, někde kandiduje jediná strana

Opavsko – V řadě obcí a měst v Česku budou lidé výsledky komunálních voleb, které proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října, očekávat s napětím. Na mapě se však najdou také místa, kde o překvapení rozhodně nouze bude, protože kandidátku zde sestavila jen jedna jediná strana. A takováto místa se nacházejí i v opavském okrese.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Radka Doležalová

Potíže s rozhodováním, čí lístek do urny hodit, nebudou mít například v Hněvošicích. Jediný subjekt, který zde kandidátku sestavil, jsou totiž Kandidáti pro rozvoj obce Hněvošice. O posty v tamním zastupitelstvu se sdružení ucházelo už před čtyřmi lety, jenže tehdy ještě mělo konkurenci. Do voleb šly v Hněvošicích v roce 2014 spolu s ním další dva subjekty. Letos je vše jinak.

„Vypadá to, že lidé zkrátka nemají zájem se angažovat. Čekal jsem, že se alespoň jedna strana najde a přidá se, avšak byl jsem překvapen, že se tak nestalo a nakonec jsme sami,“ konstatuje starosta Hněvošic Josef Kremser (nezávislý), který bude pozici čelního představitele obce obhajovat.

Volby tak zde budou spíše jen symbolické, protože hněvošické zastupitelstvo má celkem devět členů a přesně devět lidí zde letos kandiduje. „Spousta lidí v obci mi říká, že je se současným vedením spokojeno a nechtěli by měnit. Jenže já si myslím, že by občané vždycky měli mít možnost výběru,“ dodává Josef Kremser.

Podobná situace panuje třeba také v Bratříkovicích. Zde to však bude o něco napínavější než v Hněvošicích, neboť do pěti členného zastupitelstva má zájem vstoupit šest osob, a to za stranu Lepší Bratříkovice. „Nezájem může být způsoben možná i tím, že lidé mají například mnoho práce. Měli jsme potíže sestavit i naši kandidátku. Nebylo to nic extrémního, ale spíše vymyslet, kdo tam bude,“ míní starosta Bratříkovic Michal Volkmer (nezávislý), který také bude svůj post obhajovat. V roce 2014 kandidovalo v obci kromě Lepších Bratříkovic ještě jedno další sdružení a sama za sebe pak jedna fyzická osoba.

Velet chtějí místní spolky

Ani politická strana, ani hnutí, ani žádné sdružení. Při pohledu na kandidátky některých obcí by se mohlo zdát, že zde čest musí zachraňovat místní spolky. Ale není tomu tak. Třeba ve Štáblovicích zvlášť kandidují tamní myslivci, sportovci, hasiči i zahrádkáři. „Je to standardní, že u nás spolky kandidují. Lidé jsou už na to zvyklí, funguje to od devadesátých let,“ vysvětluje štáblovický starosta Jiří Hoblík (nezávislý), který však letos pozici starosty obhajovat nebude.

Stejně je tomu třeba i v nedalekém Uhlířově, tady si lidé budou vybírat mezi dobrovolnými hasiči a místním Červeným křížem. „Je tomu tak už asi čtvrté nebo páté volební období, pro občany to není žádným překvapením. Potíže se sestavováním kandidátky jsme neměli,“ říká čelní představitel Uhlířova Jiří Švendt (nezávislý), který by se letos znovu rád stal starostou.

Jestliže někde si tedy lidé s výběrem kandidáta nemusejí příliš lámat hlavu, najde se v České republice i obec, kde se komunální volby pro změnu neuskuteční vůbec. Jsou jí Tatobity, které se nacházejí v Libereckém kraji v okrese Turnov.

Důvod zrušení? Zájem o posty v zastupitelstvu mělo šest jednotlivých osob. Jenže počet členů tamního zastupitelstva je patnáct a kandidátů musí být nadpoloviční většina, v tomto případě osm. Do doby, než proběhnou náhradní volby, bude vedení Tatobit náležet krajskému úřadu. K urnám však v pátek a v sobotu obyvatelé Tatobit přeci jen mohou vyrazit, uskuteční se zde totiž alespoň volby do senátu.