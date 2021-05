Jenže zajít se ostříhat nebo na kosmetiku nemohou lidé jen tak. Musí prokázat, že splňují jednu ze čtyř podmínek, které stanovila vláda. Buď přinesou potvrzení, že jsou dvakrát naočkovaní, nebo že prodělali Covid-19 v uplynulých devadesáti dnech. Dalšími variantami jsou negativní testy. PCR test má platnost sedm dní, antigenní test tři dny. V případě antigenních testů se přijímají i ty od zaměstnavatele nebo ze školy, je však nutné čestné prohlášení. Povolené je i samotestování přímo v provozovně.

„Ještě před otevřením už lidé volali a chtěli se objednat. Zájem byl a je velký. Jenže to bylo také náročné, protože se podmínky pro otevření měnily co dva dny. To bylo dost nepříjemné,“ říká jedna z opavských kadeřnic. Od pondělního rána má ve svém salonu plno. Tedy ne tak plno, jak by mohla mít. „Můžu pracovat jen stylem jeden na jednoho. To znamená, že více zákazníků najednou ne,“ pokračuje. Také ona musí zakládat potvrzení o testech, naočkování nebo prodělaném koronaviru svých klientů.

„Je to ale administrativně také náročné. Dnes jsem například musela odmítnout jednoho pána, který chtěl jen ostříhat. Měla jsem zrovna chvíli volno. Ale on bohužel neměl prohlášení od zaměstnavatele, takže jsem ho musela poslat pryč,“ dodává kadeřnice s tím, že i přes všechny komplikace je za znovuotevření provozovny ráda.