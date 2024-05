/VIDEO, FOTOGALERIE/ Národní kavárna v Opavě otevře první červnový den. Deník se vypravil zjistit, jak pokračuje rekonstrukce prostoru. Majitelka Kateřina Vlčková při setkání v kavárně prozradila, jak bude jedna z opavských dominant vypadat. Zároveň pozvala čtenáře na slavnostní znovuotevření kavárny.

Národní kavárna v Opavě se připravuje na slavnostní otevření 1. června 2024. | Video: Vendula Čermáková

V Národní kavárně v Olomoucké ulici 14 bylo během května už od ranních hodin rušno. Když ji Deník navštívil, několik žen zrovna mylo okna. Igelit zakrýval nábytek a renovace nemine ani podlahu. Přesto se v kavárně našlo místo, kde nadšená Kateřina Vlčková mohla prozradit, jak to bude v kavárně vypadat a jaký program chystá s týmem k otevření kavárny.

Národní kavárna v Opavě se chystá na otevření 1. června.Zdroj: Deník/Vendula Čermáková

Rezervujte si své místo

Kavárna v sobotu 1. června zahájí provoz v osm hodin ráno. Slavnostní program pak začne v 15 hodin, kdy lidé dostanou uvítací nápoj, a na pianino zahraje opavský klavírista Dominik Fajkus. Znovuotevření podniku navíc připadá na Den dětí, které tak nepřijdou zkrátka.

Proslulá opavská kavárna znovu otevře. Zažila vzestupy i pády

„Pokud si rodiče objednají kávu nebo prosecco, jejich děti dostanou zmrzlinu zdarma,“ láká Kateřina Vlčková. V kavárně budou moci návštěvníci posedět až do 22 hodin. K dispozici bude i předzahrádka. Pokud si lidé chtějí místo v kavárně pojistit, je možné si jej zarezervovat na čísle 603 152 772 nebo osobně v Národní kavárně od 7.30 do 15.30, a to každý den až do otevření. Zájem čeká Kateřina Vlčková veliký. Lidé se už teď v kavárně zastavují a těší se na otevření. Nezřídka si kolemjdoucí rovnou zařídí rezervaci.

Při ladění interiéru pomohly i dobové fotografie

Jaké má majitelka plány s prostorem kavárny? Prozradila, že chce zachovat značku Národní kavárny, což znamená respektovat samotný prostor tak jak je. Při ladění interiéru mimo jiné vycházela také z dobových fotografií. „V prostoru nebudou velké barevné změny, ale neplánujeme tady ani úplně retro. Kavárna bude mít i moderní nádech, což je něco, co dnešní mladá generace chce,“ řekla Vlčková. Původní nábytek doplní částečně dnešním, aby k sobě vše ladilo.

Inspekce z Visegrádu v Opavě řešily nelegální zaměstnávání s úrazy na pracovišti

Poskládat nábytek tak, aby k sobě pasoval, nebylo ale jednoduché. „Na začátku jsem vytvořila barevnou koláž a nábytek spojovala z jednotlivých kousků. Jezdili jsme po různých starožitnictvích i větších obchodech,“ popsala majitelka kavárny. Nicméně pamětníci nemusí smutnit. Klasický původní nábytek najdou v horním patře kavárny.

Původní červený koberec nahradí vinylová podlaha a Kateřina Vlčková vysvětlila, proč: „Chceme, aby lidé mohli chodit do kavárny i se psem.“ Původní koberec byl na zemi navíc přilepený neprofesionálně, část na zemi zůstala a nejde odstranit. Koberec nicméně bude součástí historického horního patra kavárny a doplní tak původní nábytek.