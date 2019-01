Opava - Invaze tzv. létajících krys, jak někteří přezdívají holubům, je na Opavsku opět aktuálním problémem. Městu zase hrozí záplava soch, budov a dalších staveb znečištěných od všudypřítomného holubího trusu. Tedy alespoň podle pozorování a názorů některých zdejších obyvatel.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Sonnek Pavel

„Vůbec mi nechyběli, potvory. Teď už zase každý den drhnu parapety jak šílená. Všude je po nich jen bordel,“ láteří kupříkladu osmatřicetiletá Opavanka Pavla Koresová. Činžovní dům v Kateřinkách, který obývá se svou dcerou, je prý útočištěm holubů neustále. Podobně jsou na tom i jiní.

„Už jich je zase všude vidět hejna. Normálně by mi to asi bylo jedno, ať si kadí, kde chtějí, ale co já vím, tak se tím přenášejí různé nemoci. A to už mi vadí,“ naráží na problematiku zdraví škodlivého vlivu holubího trusu na lidský organismus dvaapadesátiletý Ondřej Stančik z Kravař.

To ovšem odborníci považují spíše za uměle vyvolanou obavu. „Ve městech žije většina z nás. A dodnes neznám nikoho, kdo by se někdy něčím nakazil od holuba,“ tvrdí například ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Prakticky stejné ohlasy poté přicházejí i z opavské nemocnice. „Pokud vím, tak holubi přenášejí ornitózu, ale jen z doslechu. Na našem oddělení jsme dosud žádného pacienta, přímo nakaženého holubem, neměli,“ potvrdil například nedávno primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel.

Ornitóza se projevuje podobně jako zápal plic. K dalším nemocem, podle odborníků přenášenými holuby, patří například ptačí tuberkulóza, napadající játra nebo slezinu, průjmová salmonela nebo i toxoplazmóza.

Zdeněk Vermouzek sice uznává, že občas mohou být tito ptáci otravní a poškozovat různé stavby či památky, ale lidé by se s nimi měli naučit žít. „Podívejme se na to prostě jako na přírodu kolem nás, je to přirozené,“ říká Zdeněk Vermouzek. Také v Opavě se přesto dělají každoročně regulační odchyty holubů.

Navíc prý podle zákona nepatří tato zvířata mezi volně žijící ptáky, takže je povolené jejich hubení. Také prý nemají mnoho přirozených nepřátel kromě sokola, jestřába a právě člověka.

Tomáš Pustka, Jitka Hrušková

Poznámka: Drzost holubů nezná mezí

Byl to den blbec. Nedávno jsem se svým autem zaparkoval před naší redakci. Vzhledem k mému „štěstí“ se mi povedlo zastavit na nejlepším možném místě. Jak jsem se později přesvědčil, přímo pod větví, na níž s oblibou sedává hejno holubů.

Až do tohoto dne jsem tento ptačí druh respektoval, na náměstí ho krmil zbytky starého pečiva, zkrátka zveleboval jeho život a odměna? Holubi na střechu mého nebohého automobilu poctivě nasázeli dvě vrstvy nechutných a odporně vyhlížejících exkrementů. Po práci tehdy bylo nutné jet na jednu schůzku. Nejprve jsem si ničeho zásadního nevšiml. Dva menší holubí cákance na čelním skle ve mně paniku nevyvolaly.

Když jsem ovšem později okolo páté hodiny večer z okna domu své babičky viděl tu neskutečnou spoušť, začaly se o mě pokoušet mdloby. Alespoň jsem výsostně pobavil zbytek rodiny. Bylo potřeba vzít do ruky houbu, kýbl s velkou dávkou mycího prostředku a vrhnout se na to. Ve znečištěném stavu nevypadal můj vůz moc reprezentativně.

Celá akce se nakonec protáhla na tři hodiny a já se s houbou oháněl až do soumraku, ustavičně měnil kýble s vodou a proklínal snad všechny členy holubí říše. Připadal jsem si jako Tim Robbins na konci filmu Útěk z věznice Shawshank, když se po dlouhé cestě kanalizačním systémem věznice vynoří ve smradlavé stoce. Mám-li to celé završit, s holuby nechci už mít nikdy nic společného.

Na závěr snad jen motto bývalého ředitele TV Nova Vladimíra Železného směrem k holubům: Buďte tolerantní. Buďte proboha příště tolerantní a své výkaly nasměrujte jinam!

Petr Dušek