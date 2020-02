Ve slezské metropoli se jmenuje Nápady pro Opavu.

Své návrhy a vize na zlepšení života ve městě mohou zájemci už nějakou dobu posílat. Blíží se však uzavření nominací, které proběhne v pondělí 2. března ve 12 hodin.

Poté se rozběhne klasické kolečko, jestli poslané nápady splňují potřebné náležitosti, a následovat bude veřejné hlasování. To bude od 1. do 15. června fungovat jen elektronicky na webu města. Kdo nemá přístup k počítači a internetu, může zavítat do Turistického informačního centra na Horním náměstí, kde radnice zřídí veřejné hlasovací místo.

Na participativní rozpočet letos město vyčlenilo 1,5 milionu korun.