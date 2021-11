Návštěva Chráněných dílen v Opavě se vyplatí

Oprava elektra, vánoční nákupy a účast v soutěži jsou hned tři důvody, pro které by návštěvníci měli v sobotu 4. prosince od 9 do 17 hodin zamířit do Chráněných dílen Charity Opava na jaktařské ulici Přemyslovců.

Porouchaný přístroj dostane novou šanci. | Foto: archiv Charity Opava

Porouchaná elektrozařízení mohou svěřit do péče přítomného technika, který zlobivé přístroje zdarma a menší závady rovnou zdarma opraví. Majitelé těchto předmětů budou navíc zařazeni do prosincového slosování a ve hře bude pět pětisetkorunových poukázek na výrobky charitních chráněných dílen. Návštěvu charitních dílen mohou zájemci rovnou spojit s nákupem originálních keramických a šitých vánočních dárků, které pro ně budou budou připraveny v přilehlém prodejním skladu Chráněných dílen Charity Opava. To tu ještě nebylo: opravy elektrospotřebičů zdarma. Každou první sobotu v Opavě Projekt Opravárna od společnosti Asekol, Moravskoslezského kraje a Charity Opava na poruchy starého elektra a jeho opravy odstartoval minulý měsíc a zaujal více než třicet zájemců. Technik Vojmír Wallin opravil šest přístrojů na místě a zbylé putovaly do pozdější opravy. „Zdarma jsou na místě opravované například varné konvice, žehličky, fény, televize nebo mikrovlnky, ale též pračky, lednice nebo myčky. Umíme opravit třeba i fitness zařízení, obsahující elektroniku, ale neřešíme opravy mobilních telefonů ani tabletů,“ konstatuje Vojmír Wallin. Možnost opravy elektroniky v opavských Chráněných dílnách potrvá vždy jednou měsíčně až do července. „Pokud spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat přímo v areálu dílen k ekologické likvidaci a podpoří tím práci zdravotně postižených lidí,“ dodává vedoucí Chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik. Opravna je umístěna v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava.