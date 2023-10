Nový ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík položil po svém nástupu zaměstnancům dvě otázky. První zněla: Kdo z vás má Slezské divadlo rád? Přihlásili se všichni. Druhá otázka byla: Kdo z vás je v divadle spokojený? Přihlásili se dva. Aktuální situaci v Opavě nyní Petr Kazík řeší.

Novým ředitelem Slezského divadla je Petr Kazík. | Foto: se svolením magistrátu města Opavy

Za sebou má první měsíc ředitelování ve stále neklidných vodách Slezského divadla Opava. Zatím ho stihl věnovat jen povrchnímu poznávání svého nového působiště.

Jeho situace je komplikovanější o fakt, že vstoupil rovnýma nohama do rozjeté sezóny a chce ji zvládnout co nejlépe. Je pro něj výzvou, která mu umožní uplatnit dosavadní kulturní poznatky a dlouholeté úspěšné zkušenosti z oblasti marketinku.

„Rád bych například navázal kontakt s dalšími divadly v republice a protože nechci objevovat už objevené, rád bych od nich převzal už osvědčené zkušenosti, které by šly zavést v našem opavském divadle. Třebaže jsem ateista, snažím se držet jedné staré modlitby: Bože, dej mi sílu změnit to, co mohu. Dej mi trpělivost smířit se s tím, co změnit nemohu a dej mi moudrost jedno od druhého rozeznat,“ říká ředitel Petr Kazík. Objektivně vzato bude sílu na možné změny i trpělivost ke smíření rozhodně potřebovat.

Slezské divadlo Opava má od října nového ředitele

V této chvíli řeší například situaci kolem uvolněného postu šéfa opery a snaží se najít z možných adeptů toho nejlepšího. Vybírat chce pečlivě. „Od kulturních odborníků jsem se doslechl o velkých kvalitách Slezského divadla a rád bych do nich svým dílem přispěl. A ještě něco - Slezské divadlo sídlí v Opavě, ale podle mne by nemělo být být jen opavské, nýbrž skutečně slezské. Jsem optimista a věřím, že se to přece jen podaří,“ míní Petr Kazík.

Po svém nástupu zažil jeden hodně překvapující poznatek. Na úvodní schůzce setkal se všemi zaměstnanci divadla a po svém projevu je vyzval, ať pokládají otázky, „Nikdo se na nic nezeptal. Tak jsem jim položil dvě otázky já. První zněla: Kdo z vás má Slezské divadlo rád? Přihlásili se všichni. Druhá otázka byla: Kdo z vás je v divadle spokojený? Přihlásili se dva,“ konstatuje ředitel Kazík.

Odvolaný ředitel divadla versus magistrát, žaloba je na stole

Nezastírá, že byl tím dost překvapený a dal jim i sobě půl roku času. „Pak všem zaměstnancům tuto otázku položím znovu. Pokud nebude alespoň jedenapadesát procent spokojených, vzdám to a skončím,“ dodává Petr Kazík. Divadlo bez peněz je chudé divadlo a chudé divadlo má chudý repertoár. Nový ředitel má v hlavě dost nápadů k řešení pomocí vícezdrojového financování a věří, že si na nich, jako jeho předchůdci, nevyláme zuby.

Zvažuje mimo jiné navázání přeshraniční spolupráce, možnosti pomoci z Erasmu a pochopitelně též úzkou spolupráci s firmami a institucemi. Věří, že se v regionu časem najdou lidé, ochotní do kultury investovat. Plány se začínají pomalu rozjíždět a k jejich naplnění je nový ředitel Slezského divadla připravený využít všechny své dosavadní marketinkové znalosti