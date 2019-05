Čtyři nápisy „Lépe bude“ jsou na jedné z dominant Horního náměstí v Opavě, kašně Slunce, k vidění od minulého týdne. Těsně před půlnocí z 30. dubna na 1. května je tam umístila osoba, jejíž čin zachytily kamery Městské policie Opava (MPO). Ta pak snímek zveřejnila na svém facebookovém profilu a událostí se začala zabývat státní policie. Skutek se stal na sociálních sítích diskutovaným tématem.

„Beru vyjádření svého názoru veřejně, ale neberu malování na symboly Opavy a sochařská díla v centru města. Podle mě je to stejné vandalství jako graffiti na fasádách domů,“ míní například jeden z komentujících. „Konečně něco optimistického,“ myslí si jiný.

K autorství nápisů se nyní přihlásil Imrich Veber.

„Můj čin nebyl ani v nejmenším zamýšlen vandalsky nebo s cílem někomu ublížit. Vedla mě k němu řada událostí, které se v posledních týdnech a měsících dávají do pohybu. Bohužel cítím, že Opava jako nevelké město stojí znovu trochu stranou. Ať už vzpomeneme z mnohého studentské hnutí za klima nebo demonstrace za nezávislost justice, v Opavě se dané události mají tendenci vždy drobit, ne-li ztratit, v přímé úměře se vzdáleností od Prahy. A když jsem uvažoval, kde a co udělat, abych alespoň částečně zčeřil opavskou každodennost, nezbývá moc míst, kde by gesto mělo možnost rezonovat ve veřejném prostoru. Proto jsem se rozhodl využít plastiku Slunce, které je důležitým místním fenoménem a ke které cítím patřičný respekt. Mým cílem nebylo kouli ničit, naopak usiluji o využití kontextu místa a jeho obsahový posun. Chci vrátit náměstí tolik potřebný dialog, oživit místo jako to, kde se mají předávat zkušenosti, vstupovat do diskusí a konstruktivních konfliktů a dialogů,“ říká Imrich Veber.

Oficiální vyjádření autora nápisů Imricha Vebera

Křídový nástřik je podle něj proveden ekologicky nezávadnou barvou a časem i působením deště sám zmizí. Touto rychle pomíjející skutečností chce Veber upozornit na to, že pokud lidé zůstanou jen u doufání a vyhlížení lepších zítřků, může se vše rozplynout a jednoduše zmizet.

„O lepší budoucnost je potřeba se zasadit a ne letargicky vyčkávat. Málokdo řeší obsah a smysl nápisů, proč a co mě k tomuto činu vedlo, naopak jsem v mnoha očích vandal, který cosi nastříkal na opavskou kouli. Nástřik se stal jen dalším problémem i přesto, že by jej bylo možné brát optimisticky,“ dodává Imrich Veber. Jeho celé oficiální prohlášení si můžete přečíst na webu www.opavsky.denik.cz pod hlavičkou tohoto článku.

Případem se nicméně dále zabývá policie, která spolu s MPO, opavským magistrátem a redakcí Deníku vyjádření Vebera dostala.

„Spisový materiál byl přidělen policejnímu inspektorovi z obvodního oddělení v Opavě, který předvolá osobu k výslechu. Bude zjišťovat, zda je písemnost pravdivá a jedná se o tohoto muže. Případ se prověřuje pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a bude se řešit, zda jde o přestupek nebo trestný čin. Po sdělení výpovědi bude vše konzultováno s okresním státním zastupitelstvím,“ upřesňuje mluvčí opavské policie René Černohorský.