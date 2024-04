Posádky záchranářů zasahovaly v pátek večer u nehody malého traktoru v terénu poblíž obce Darkovice. Nahlášeni byli dva zranění, k místu události zamířil pozemní tým z Dolního Benešova a letečtí záchranáři z Ostravy.

Dva zranění při nehodě malého traktoru na Opavsku. | Foto: se souhlasem ZZS MSK

Po převrácení traktoru byl zraněn čtyřiačtyřicetiletý muž.

„Utrpěl zranění v oblasti břicha, pánve a dolní končetiny, jeho stav byl vážný. Záchranáři jej museli ošetřit v prudce svažitém terénu. Uložili pacienta do podtlakové matrace a za současného jištění lanem vytáhli na bezpečné místo. Posádky zahájily podávání léků a poté byl muž vrtulníkem přepraven do FN Ostrava," sdělil k nehodě mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že do téhož zdravotnického zařízení záchranáři transportovali pozemní cestou také šestasedmdesátiletého muže, jenž při události utrpěl poranění hrudníku. Jeho stav se jevil jako středně závažný.