Pěkné jarní počasí vylákalo o víkendu k projížďce na kolech spoustu lidí. Ne každý takový výlet ale končil příjemnou vzpomínkou.

Záchranáři o víkendu spěchali k několika zraněným cyklistům. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Krajští záchranáři ošetřovat řadu osob, které se zranily při pádu z jízdního kola. Během osmačtyřiceti hodin (od pátečního do nedělního podvečera) se jednalo o téměř desítku případů.

Už v pátek spěchali záchranáři k pětašedesátiletému muži do obce Písek na Frýdecko-Místecku, který havaroval při sjezdu z kopce a byl krátce v bezvědomí. S poraněním hlavy a známkami otřesu mozku jej posádka po prvotním ošetření předala na chirurgii třinecké nemocnice.

Následně bylo nutno ošetřit po pádu z bicyklu čtrnáctiletého chlapce na Novojičínsku. Transportován byl do nemocnice v Novém Jičíně.

Tragédie na trati: V Polance nad Odrou srazil vlak muže, na místě zemřel

V sobotu v podvečer došlo k další nehodě cyklisty ve Štěpánkovicích na Opavsku, který byl se zraněním dolní končetiny předán na ortopedické ambulanci opavské Slezské nemocnice.

Chvíli poté vyjížděli záchranáři k devětačtyřicetiletému muži do Rychvaldu na Karvinsku – ten havaroval při pádu do příkopu a přivodil si vícečetná poranění. Zajištěn krčním límcem a ve vakuové matraci jej tým ZZS přepravil do Městské nemocnice Ostrava.

Během sobotního večera následovali ještě další dva zranění cyklisté, a to ve Štítině na Opavsku a Frýdku-Místku. Oba muži utrpěli středně závažná poranění.

VIDEO: Dolní Vítkovice zaplnil Pojez fest. Ohromil kulinářskými majstrštyky

V neděli 14. května byla zdravotnická posádka volána do Tošovic na Novojičínsku, kde sedmačtyřicetiletý cyklista utrpěl poranění dolní končetiny a hlavy.

Odpoledne došlo k nalezení jedenáctileté dívky po pádu z kola v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Prvotní vyšetření ukázalo poranění hlavy, končetiny a příznaky svědčící na otřes mozku.

K zatím poslednímu zranění cyklisty záchranáři vyjížděli po osmnácté hodině nedělní, a to do Velkých Heraltic na Opavsku. Šestačtyřicetiletý muž utrpěl při nehodě těžké poranění, ošetřit bylo nutno hlavu, hrudník, břicho a horní končetinu. Posádky jej zajistily fixačními prostředky, podaly nitrožilně léky a letečtí záchranáři pak pacienta vrtulníkem transportovali do ostravské Fakultní nemocnice.