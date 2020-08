Účastníci, kteří si troufnou na trasu v délce 50 kilometrů na ni vyšlápnou mezi 6. a 7. hodinou, na trasu 35 a 25 kilometrů vyrazí mezi 6. a 10. hodinou a po trasách v délce 15, 13 a 7 kilometrů se pustí od 6 do 12 hodin. Pro cyklisty jsou určeny trasy v délce 60, 45 a 36 kilometrů.

„Děti do patnácti let se mohou výšlapu zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby a pochod účastníci absolvují na vlastní nebezpečí. To znamená, že ti, kteří do cíle nedorazí, nebudou dohledáváni,“ upozorňuje předseda pořadatelského Odboru vysokohorské turistiky Radek Porebský.

Náhradní termín

V minulých ročnících, organizovaných na velikonoční sobotu, byla účast kolem čtyř set lidí. „Pro nebezpečí, které letos na jaře představoval Covid-19, jsme v souladu s vládním nařízením pochod přeložili na začátek srpna. Letní doba je účastnicky atraktivnější a proto letos předpokládáme účast kolem pěti set lidí,“ věří Radek Porebský. Jednotlivé trasy jsou vedeny překrásným údolím řeky Moravice a neméně krásným okolím místního zámku. Pochod se koná za každého počasí a rozpisy tras s vyznačenými kontrolami získají účastníci přímo na startu.

Původně jen pro atlety a orientační běžce

Stravovat se během putování mohou buď z vlastních zásob nebo v restauracích při trasách, které vedou hlavně značenými turistickými stezkami. Místy, kde nejsou, zajistil organizátor pochodu vlastní značení, které turisty zvolenou trasou spolehlivě povede. Po návratu do cíle se příjemně unavení poutníci rozjedou domů s účastnickým listem a pamětními razítky. „Náš pochod je bezkonkurenčně nejstarší a původně byl určen pro orientační běžce s atlety. Až postupem času se s novými trasami otevřel široké veřejnosti,“ dodává jeho šéf Radek Porebský.

Více informací o pochodu najdou zájemci na tomto webu.