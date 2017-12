Nejvíce frčí kapr. Populární je ovšem i pstruh lososovitý

Poslední dny před Vánoci jsou obdobím, kdy vrcholí nejen nákupní horečka, ale i prodeje kaprů. Napilno mají také prodejci z Opavska.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Předvánoční období Pavel Válek z Opavy netráví jinak než prodejem kaprů. Také v těchto dnech v opavské části Kateřinky pro zákazníky připravuje čerstvé ryby. „Prodáváme už od 15. prosince. Největší nával je ovšem vždy 22. a 23. prosince. Lidé kupují ryby na poslední chvíli, aby byly co nejčerstvější. V těch dnech stoprocentně pojedeme na tři váhy,“ komentoval.

Největší zájem je podle Válka tradičně o kapry, lidé však ve větší míře poptávají také jiné rybí druhy. „Nejvíce zákazníků shání kapra o váze mezi 2,5 až 3 kily. Naši kapři letos dorostli do optimální velikosti. Panovaly totiž ideální podmínky a bylo možno je dokrmovat. Dorostli spíše do svaloviny,“ vysvětloval opavský odborník na ryby a vzápětí ještě doplnil: „Velký zájem je o pstruha lososovitého. Kdybych to měl seřadit, tak na prvním místě by byl stoprocentně kapr, za ním na druhém už zmíněný pstruh. Lidé pak poptávají i tolstolobiky. Těch se ale ve srovnání s ostatními zmíněnými rybami prodá méně.“

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

Pavel Válek je velký rybí fajnšmekr. Vyzkoušel nespočet receptů a při svých cestách po světě sbírá i koření. „Miluji všechny sladkovodní druhy. Kapra mám rád na všechny způsoby. Oblíbený je pro mě třeba kapří kaviár nebo tatarák. Jinak mi velmi chutná sumec nebo candát. Nedávno jsem zkusil také jesetera a rovněž mi byl po chuti. Rád si pochutnám také na zavináčích nebo třeba pečenáčích,“ mínil dále opavský rybář a ještě připojil několik postřehů: „Při přípravě rybích receptů se mi osvědčila jedna věc v jednoduchosti je krása. Stačí mi sůl, pepř, kari koření a bylinky. Čím jednodušší jídlo, v němž ryba figuruje, je, tím je lepší. Kapří filety dělám pouze se solí, pepřem anebo kari. Používám také koření na ryby, které si vozím z celého světa. Asi to nejlepší mám z Arménie a Malajsie. Z každé cesty si nějaké přivezu. Je to zvláštní, někdo si na dovolené kupuje oblečení a podobně, já nakupuju hlavně rybí koření.“ (smích)

SPOUSTA LIDÍ CHCE KAPRA VYFILETOVAT

Mnoho lidí od nákupu kapra odrazují kosti. Pokud si člověk nedá pozor, klidně se přehlédnutá „ypsilonka“ pro něj může stát vstupenkou na chirurgii. Právě z toho důvodu si čím dál více zákazníků nechává rybu vyfiletovat.

Pavel Válek tuto činnost zvládá s bravurou. „Pro filetování je důležitý nůž s dlouhou, minimálně dvaceticentimetrovou čepelí. S ní pak provádíte jemné přesné řezy. Chce to trpělivost, nejde to hned. Můj rekord při filetování kapra je dvě a půl minuty. I se stažením z kůže jsem to stihl do tří minut,“ uvedl odborník na ryby, původem z Opavy, a na závěr ještě dodal jedno upozornění: „Spousta lidí chce kapra zbavit kůže. Od toho se je ale snažíme odradit. Důvod je jednoduchý. Když rybu smažíte s kůží, maso vám lépe drží pohromadě. Lepší je to osmažit s kůží, která se pak dá oškrábat.“