Na silnice druhých a třetích tříd dnes v opavském okrese vyrazila veškerá možná technika. Největší potíže způsobil sníh silničářům na Hlučínsku, kde byla situace podle vedoucího opavské správy silnic Petra Kudely nejhorší na Opavsku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Mrak šel totiž od severu. Od sedmé hodiny ranní zde během dopoledne napadlo mezi patnácti až dvaceti centimetry sněhu. V terénu byla všechna čtyři auta i traktor se škrabkou,“ řekl dnes krátce po poledni Petr Kudela.

V dalších místech okresu už byl nápor sněhu o poznání menší.

„V Hrabyni napadlo do pěti centimetrů, na Vítkovsku a Budišovsku jen do jednoho centimetru, avšak dost zde foukalo, a proto se tvořily sněhové jazyky. V Opavě byla situace velmi klidná, auta jezdila pomáhat do dalších částí okresu,“ pokračoval s tím, že technika znovu vyjede zase odpoledne.

Na závěr ještě doplnil, že včerejší zápolení se sněhem nebylo zdaleka zatím to nejhorší, co od 1. listopadu, tedy od doby začátku zimní údržby, na Opavsku silničáři prožili.

„Nejhektičtější byla noc z pátku 4. na sobotu 5. ledna, kdy jsme za noc vyplužili 1600 kilometrů silnic a dalších sto kilometrů posypali,“ uzavřel Petr Kudela.