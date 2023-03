Jižně od města se nad řekou zvedá Vinná Hora. Původně tam mohla někdy kolem 8. století stát i středověká tvrz, což však fakticky prokázáno není. Její existenci dnes prozrazuje už jen tradovaná pověst.

Vinná Hora se zvětralou břidlicí. | Foto: se svolením města Hlučín

Vypraví příběh šlechtice, který v ní kdysi žil a zamiloval se do krásné služebné. To se však vůbec nelíbilo jeho manželce a když dívka se svým pánem otěhotněla, nechala ji velmi tvrdě ztrestat bičem. Ve chvíli, kdy nešťastnice porodila šlechticovo dítě, otřásla se zem a tvrz se včetně obyvatel propadla do Vinné Hory. Na jejím místě vznikla studánka. Tvrz i s jejími obyvateli může podle této pověsti dostat z hory ven jen dívka v nouzi, která si ve studánce vypere košilku. Tolik uvádí pověst.

Co se na Vinné hoře skutečně nachází, je statek, stojící přímo na jejím temeni. Postavený byl možná přímo na kamenných základech zmíněné tvrze. Pod temenem Vinné hory se zachoval zarostlý kamenolom i vodní pramen. Tvrz, pokud tam vůbec kdysi stávala, mohla mít s kamennou zdí v dnešním způsobu chápání azylový charakter. To znamená, že v ní mohli obyvatelé z jejího okolí i s dobytkem a s nezbytnými zásobami k přežití hledat při různých válečných taženích útočiště před plenícími vojsky. Není vyloučeno, že ji později stihl osud jiných prázdných historických staveb, které místní lidé rozebrali a získaný kámen použili na stavby svých domů.

Olejomalba Elen Thiemlové s názvem Vinná Hora magická.Zdroj: se svolením města Hlučín

Název Vinná Hora spadá do jiné lidové slovesnosti. Podle ní se na Vinné Hoře kdysi pěstovalo víno, ale bylo prý velmi trpké, takže ho lidé nechtěli pít. Pěstování vinné révy proto skončilo a zůstal jen název. Kolem 16. století nechal Bernard ze Zvole, majitel hlučínského panství, vlastník dalších panství na Hlučínsku a rytíř Zlatého rouna obehnat Hlučín hradbami a kámen na ně čerpal právě ze zmíněného kamenolomu na Vinné Hoře. Stejný kámen, žlutohnědý pískovec, se nachází i v základech statku. Na Vinné Hoře, která je v současnosti oblíbeným návštěvním místem, dál pulsuje život. Výletníci, kteří ji vyšlapou, mají při dobrém počasí krásný pohled nejenom na město a jeho okolí, ale viditelný bývá též Praděd. Bývá též místem konání některých společenských duchovních akcí.