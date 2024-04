S koncem dubna přichází každoroční tradice pro středoškoláky, tzv. poslední zvonění. Skupinky spolužáků v nejrůznějších oblecích plní centra měst a žádají kolemjdoucí o drobný příspěvek. Nejinak tomu bylo i v centru Opavy a Ostravy.

Studenti vyrazili na poslední zvonění s QR kódy, 30. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Studenti, které oslovení kolemjdoucí odmítnou s tím, že nemají žádnou hotovost, mají připravenou novinku. Tou je připravený QR kód, na který mohou lidé přímo na místě poslat přes mobilní bankovnictví drobný příspěvek.

Doba jde kupředu i mezi středoškoláky. Tradice posledního zvonění je v Česku už desítky let a studenti, které čeká maturitní zkouška tak s radostí vychází v kostýmech do ulic měst si vyprosit příspěvek na pomaturitní veselí. V dnešní době, kdy lidé stále častěji platí platebními kartami a hotovost mají u sebe už jen zřídkakdy, se studenti setkávají s častým odmítnutím. Na to se ale letos někteří maturanti připravili a do ulic vyrazili s kasičkou na hotovost i QR kódem pro zaslání peněz na účet.

„S QR kódem letos vyrazili snad všichni. Mám pocit, že to je pro lidi mnohem příjemnější, než hledat drobné, protože telefon mají pořád u sebe, takže zaplatí ihned,“ řekl Michael Meinhard ze Střední průmyslové školy v Opavě. Na poslední zvonění vyrazil v obleku Pata s partou kamarádů a kasičkou na drobné mince nebo bankovky, na které mají vylepený i QR kód. Ten si mohou kolemjdoucí načíst v mobilním bankovnictví a rovnou studentům zaslat drobný příspěvek.

„Záleží hodně na tom, jestli vůbec chce ten člověk zaplatit. Ale ti co chtějí, tak se náš často už i ptají na to, jestli máme QR kód, aby nám mohli něco přispět přes mobil,“ dodal student. Během jejich procházky centrem Opavy si stihli vydělat už přes tisíc korun.

S moderní dobou šli i studenti v Ostravě, které v pondělí potkal například starosta městského obvodu Slezká Ostrava Richard Vereš. „Bacha, studenti už mají QR kódy,“ napsal Vereš k fotografii se studenty v centru Ostravy.

Studenti s QR kódem zastavili i starostu Slezské Ostravy Richarda Vereše, 30. dubna 2024.Zdroj: instagram R. Vereše

V uplynulých letech se na některých středních školách poslední zvonění zakazovalo nebo vedení škol žádalo studenty, aby tato tradice probíhala pouze v prostorách školy nebo v jejím okolí. Stejně tak to bylo i na Matičním gymnáziu v Ostravě. „Poslední zvonění u nás proběhlo už v pátek. Požádali jsme studenty, aby proběhlo pouze na dvoře školy nebo v jejím okolí. Moc se nám nelíbí, když běhají po náměstí a žádají o peníze kolemjdoucí. Zakázat jsme ale nic samozřejmě nemohli. Nicméně i u nás byli studenti vybaveni QR kódy,“ zmínil zástupce ředitele Karel Mohelník.