„Začátkem roku se nám podařilo jejich počet částečně doplnit na interním oddělení a tým stále rozšiřujeme. V současné době bychom rádi rozšířili tým lékařů o jednoho nebo dva na radiologickém oddělení,“ říká mluvčí nemocnice Jiří Krušina. Právě toto oddělení je vybaveno novými a velmi dokonalými přístroji CT, mamograf a Skiagraf. Příchodem nových lékařů by jejich provozní doba mohla být vhodně prodloužena.

Příchod zkušeného lékaře nebo absolventa lékařské fakulty by byl potěšující též na kožním, očním, gynekologickém i na hemodializačním oddělení. „Nejde tu o žádné zásadní problémy. Vzhledem k běžné fluktuaci zaměstnanců prostě hledáme lékaře do jednotlivých týmů na odděleních stále,“ vysvětluje Jiří Krušina. K jejich získání vedení Slezské nemocnice na zázraky nečeká. Inzeruje nabídky v novinách, hledá lékaře prostřednictvím internetu, rozhlasu a navštěvuje pracovní veletrhy.

Podívejte se, Slezskou nemocnici hlídají strážníci

„Možným zájemcům nabízíme dobré platové podmínky, řadu benefitů, perfektní zázemí i výborné kolektivy. Mladé lékaře navíc upozorňujeme, že jim kromě zajímavé práce v naší moderně vybavené nemocnici můžeme nabídnout též pohodový i atraktivní život v Opavě," dodává mluvčí Krušina.

Praktických sester je ve Slezské nemocnici zatím dostatek, ale těch všeobecných na moderně vybavené interní jednotce by přece jen mohlo být víc. Důvodem je momentální „baby boom“ mezi stávajícími sestrami, které tím pádem odcházejí na mateřskou. Posila všeobecných sester by se hodila i ORL oddělení, ale to neznamená, že by nebyly vítané i na dalších odděleních. Většina z nemocničních oddělení už funguje v běžném režimu, což v posledních týdnech umožňuje celkové zvýšení operací i ambulantních zákroků. Pro pacienty, ať už náhodné nebo ze spádové oblasti, je to velmi dobrá zpráva.

Personální oddělení je na stálý pohyb lékařů i sester připraveno a proto ho tu více a jindy méně příznivá situace nezaskočí. Opavská nemocnice ji zatím celkově zvládaná tak dobře, že by jí to mnohé nemocnice v republice mohly závidět.