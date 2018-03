Nemrava onanoval před cestujícími v trolejbuse

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ SK. C, C + E PRO VNITROSTÁTNÍ DOPRAVU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Osmančík Mojmír, tel.: 603 598 612 - volejte PO - PÁ: 8:00 -16:30 hod., e-mail: mojmir.osmancik@gmail.com., Předem volat a domluvit si osobní schůzku., Praxe podmínkou, pracoviště Děhylov, nástup ihned. Jedná se o vnitrostátní dopravu.. Pracoviště: Osmančík transport s.r.o. - děhylov, Zemědělská, č.p. 184, 747 94 Děhylov. Informace: Mojmír Osmančík, +420 603 598 612.

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci POMOCNÝ BRUSIČ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt: Kamil Reichel, 605 884 504, Pomocné práce do stolárny. Broušení profilovaných a kazetových dveří ze dřeva excentrickou bruskou a ručním smirkem. Nutná manuální zručnost., Aktualizace: 20.2.2018. Pracoviště: Kamil reichel, provozovna, U Dubu, č.p. 74, 747 14 Ludgeřovice. Informace: Kamil Reichel, +420 605 884 504.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojírenský technik 30 000 Kč

Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech PROCESNÍ INŽENÝR -KA PRO ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBY / LEAN INGINEER. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: KO: Morbitzer Radka, tel.: 553 825 511 - volejte pouze 7:00 - 15:00 hod., e-mail: radka.morbitzer@mdlz.com, VŠ technického směru NEBO SŠ s praxí min. 1 rok ve výrobě na obdobné pozici; zájem a znalosti o metodiky Lean a Six Sigma; organizační dovednosti; prezentační schopnosti - vést mini-workshop pro operátory, ale i prezentovat pro vedení., Pracoviště Opava, nástup dle dohody., Náplň práce: soustředit se na stroje, aby ještě lépe vyráběly; nastavit lidem ve výrobě podmínky tak, aby dobře obsluhovali stroje; komunikovat s operátory výroby, kvalitou a údržbou;používat metodiky a nástroje štíhlé výroby (Integrated Lean Six Sigma); pochopit, jak funguje linka, a navrhovat řešení problémů pomocí analýzy kořenových příčin (Root Cause Analysis), pravidelných porad atd.; analyzovat příčiny odpadu a snižovat jejich množství.. Pracoviště: Mondelez cr biscuit production s.r.o. - provozovna opava, K Celnici, č.p. 277, 747 73 Vávrovice. Informace: Radka Morbitzer, +420 553 825 511.