„Měli jsme k tomu dva dobré důvody – zachovat ho jako unikátního svědka své minulosti a současně jím zvelebit náves. Po nutných stavebních úpravách došlo k vybudování samotného skanzenu,“ říká starostka Miroslava Konečná.

Právě ona má na jeho vzniku zásadní podíl. Pro skanzen byla využitá zachovalá část původního vybavení, zbytek inventáře dodali místní obyvatelé ze svých zásob. Přinášeli už nepoužívané nástroje, staré nádobí i další dobové předměty z dědictví předků. Otevřený byl na podzim roku 2014.

Skanzen má zajímavé exponáty

Práce na vybudování skanzenu trvaly tři roky a náklady hradila obec ze svých prostředků. Byly to dobře investované peníze. Přízemí chalupy využívá místní knihovna a obytné prostory mají podobu, kterou získaly před více než sto lety.

Kuchyň, obývací pokoj i malá ložnice jsou zařízené tak, jako by v nich původní majitelé stále bydleli a jen si zrovna někam odskočili. V patře se zabydlela pravěká expozice z doby od 5500 let př. n. l. až do zhruba 600 let př. n. l. Mezi pravěkými archeologickými nálezy, odkrytými v Malých Hošticích hlavně při budování kanalizace v letech 1970 až 2005, jsou kromě střepů, hrnečků a misek i dvě kostry.

„Jedna patřila zhruba čtyřiadvacetiletému muži, který byl pohřbený v žabí poloze a s koňskou hlavou a druhá zase představuje přibližně šestnáctiletého údajného upíra. Lidé se ho zřejmě hodně báli a při pohřbu ho svázali do kozelce, hlavu mu rozbili a odsekli, což byla v té době běžná obrana proti upírům,“ konstatuje Miroslava Konečná. Na půdě jsou uchovaná historická řemesla, která měla v obci své zástupce - pekaři, ševci a zedníci včetně jejich tehdejších pomůcky a nářadí.

Ke stávajícím exponátům nyní přibyla ještě historická školní třída. „Lavice do ní jsme hledali různě na bazarech. Nakonec jsme byli úspěšní v Antiku ve Spomyšli,“ říká pracovnice úřadu městské části Malé Hoštice Helena Řeháčková.

Venkovní prostory skanzenu mají zahrádku, plnou květin a bylinek, oblíbených ženami před sto lety a dnes v podstatě znovu. V další části byly zasazené typicky hlučínské krajové odrůdy ovocných stromů, například ořech a moruše. Skanzen však neslouží jen jako prohlídkový objekt, má i své společenské poslání. Nabízí různé společenské využití například při tradičním zářijovém odpustu nebo o Vánocích a Velikonocích.

Skanzen je po oba letní měsíce veřejnosti zdarma přístupný každou neděli od 14 do 16 hodin.