Nenechte si ujít úterní tištěné vydání Opavského a hlučínského deníku! Najdete v něm pravidelnou oblíbenou přílohu Týdeník Region. Co přináší tentokrát?

| Foto: Deník

Ustálené rčení praví, co našinec, to kutil. Potvrzuje to mimo jiné i řada užitečných vynálezů, které dali Češi světu. Jaká domácí hobby ale mají lidé u nás nejraději? Dočtete se v týdeníku Region a chybět nebude ani příběh kutila z našeho regionu.