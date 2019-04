Velikonoce se blíží

Nejvýznamnější křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale také období spousty tradic spojených s vítáním jara, to jsou Velikonoce. Letos připadnou na přelom třetího a čtvrtého dubnového týdne. Jak slaví Velikonoce v zahraničí? Nebo jaké jsou nejznámější velikonoční tradice u nás? Nejen to najdete uvnitř příštího vydání týdeníku, a to v úterý 16. dubna.