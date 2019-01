Jak se vám žije v Neplachovicích?

egion - /NEOHLÁŠENÁ NÁVŠTĚVA/ - Vážení čtenáři, každý týden vám přinášíme rubriku s názvem Neohlášená návštěva. V jejím rámci se naši redaktoři vždy vydají do jedné z obcí či měst našeho regionu, aby vyzpovídali zdejší obyvatele na téma, co se jim u nich líbí, nebo co jim naopak leze na nervy či podle jejich mínění vesnici nebo městu schází. Na závěr se k získaným poznatkům vyjádří vždy někdo z vedení obce.

Neplachovice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Zuzana Urbánková

Tento týden jsme zavítali do Neplachovic. Jedním z oslovených byl osmašedesátiletý místní rodák Milan Titz. „Jsme tu s manželkou spokojeni. Je tu doktor, pošta. lékárna, dobré dopravní spojení. Jediné, co nám vadí, je plno aut zaparkovaných v ulicích obce. Někteří místní lidé je ani nedávají do garáže. Když je v rodině několik aut a všichni parkují před domem na silnici, jak to může vypadat?" zlobí se Milan Titz. Čtyřiašedesátiletý Antonín Palyza, kterého potkáváme před kostelem, sice bydlí v nedalekém Kamenci, v Neplachovicích však má rodiče a příbuzenstvo, takže je tu jako doma. „Mají tu hospodu, zámek pro společenské účely, lékařské služby, poštu, nákupní středisko včetně levného textilu," říká pan Palyza a dodává: „Člověk s průměrnými požadavky si tu žije jako ve vatičce." S tím souhlasí i paní Josefa Kramná, která byla v Neplachovicích navštívit babičku. „Pro staré lidi je tu hlavně velká výhoda lékárna. Nemusejí jezdit pro léky do Opavy," míní paní Kramná z nedalekých Holasovic a vyjmenovává některé další výhody: „Je tu doktor, škola, jezdí tu vlaky i autobusy." Co na to říká starostka Dana Schreierová „Jsem moc ráda, že naši občané jsou zde spokojeni. Opravdu máme na dosah téměř vše, co potřebujeme. Pro starší občany je dostupná lékařská péče s již zmíněnou lékárnou, prodejna smíšeného zboží, zastávka autobusu. Jsou zde i různé místní služby. Pro mladší generaci slouží mateřská škola i třináctitřídní pětipavilonová škola základní, která v letošním roce prochází první etapou výměny oken a zateplení u dvou výukových pavilonů. Pro sportovce je tady sportovní areál s dvěma kurty a víceúčelovým hřištěm. Při nepříznivém a zimním počasí je k dispozici tělocvična základní školy. Pro všechny generace slouží k odpočinku, relaxaci a kultuře náš zámek se zámeckým parkem. Jako velké negativum vnímám stále častější snahu rušení již zavedených autobusových spojů jak ve směru na Opavu, tak na Krnov. Naši občané pak musí docházet na vlak do sousední obce Holasovice, a hlavně pro občany starší to je dost nepříjemné. Stejně jako naši občané vnímám fakt přílišného parkování osobních automobilů na našich místních komunikacích. Jak již bylo zmíněno v reportáži, v každém domě již dnes jsou téměř dva automobily a jen těžko domlouváme občanům, aby svá auta parkovali na svých pozemcích a zahradách. Situaci řešíme v pracovní skupině pro dopravu, kde se snažíme najít nejlepší řešení. To by ale vyžadovalo celkovou koncepci dopravy v obci se zavedením např. jednosměrných ulic, zřízením odstavných stání atd. V současné době nám však nezbývá než občanům domlouvat a domlouvat. Možná, že po zveřejnění tohoto článku se někteří poznají a svůj přístup k problému změní."

Autor: Zuzana Urbánková, Klára Jarošová