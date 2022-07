A jaká jsou pravidla klání, které má ve Stěbořicích tradici více než pětadvacet let? Každé družstvo má sedm členů. První dva zůstávají na startovním břehu a pumpují vodu ruční čtyřkolovou hasičskou stříkačkou. Ostatních pět soutěžících musí přeběhnout po velmi úzké a kluzké lavičce přes vodní plochu a zároveň za sebou táhnout hadice.

Jakmile se dostanou na břeh, musí proudem vody z hadice shodit terč. Pak už je potřeba co nejrychleji nasednout do připravené loďky a pádlováním pouze vlastníma rukama se opět v co nejkratším čase dostat zpátky na druhý břeh k časomíře. Na dodržování pravidel bedlivě dohlížejí přítomní rozhodčí z řad místních dobrovolných hasičů.

Soutěž vždy sleduje z břehů početné obecenstvo, které povzbuzuje své favority. Není nouze o pády do vody nebo potopení loděk, všichni to ale berou s humorem.

Akce Překonej rybník začíná u jamnického rybníka v sobotu ve 14 hodin. Během soutěže se mohou děti zdarma projet na řetízkovém kolotoči, chybět nebude bohaté občerstvení. Večer pak následuje taneční zábava pod širým nebem, zahraje kapela Nafestband.