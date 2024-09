Tréninky basketbalistů BK Opava v Porubě budou probíhat do pátku. „Zatím jsme domluveni na tom, že se bude na VŠB-TUO trénovat do pátku. Pak jim už začíná výuka, tak se uvidí, jak to půjde dál. V tu chvíli už budeme vědět, jak na tom je i hala v Opavě. Pokud bude špatná, najdeme útočiště jinde, například v Novém Jičíně,“ uvedl trenér A-týmu BK Opava Petr Czudek. Basketbalisté měli začít sezonu sobotním domácím zápasem proti Slunetě Ústí nad Labem. „Nabídli jsme pořadatelství Ústí nad Labem, ale bohužel se nenašel volný termín, takže se zápas odkládá,“ dodal trenér.

Basketbalová hala v Opavě se momentálně vzpamatovává z ničivých povodní, které Opavu v uplynulých dnech zasáhly. „Škody se budou teprve vyčíslovat, nedá se to vůbec odhadovat. Voda se na některých místech dostala pod palubovku, nyní děláme vše, abychom ta místa vysušili a vodu odsáli. Usilovně teď na všem pracujeme a ve středu ráno už snad budeme vědět, jestli palubovka přežila,“ řekl správce haly Lumír Sedláček.