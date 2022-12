Horší je to ale v případě žen. „Kapacita noclehárny pro ženy je sedm lůžek, a ta je zcela naplněna. Přichází i více žen, někdy osm nebo devět. V takovém případě jsme schopni je přijmout, aby nebyly venku, a to v rámci projektu Volné židle, kdy stráví noc v teple na karimatce v jídelně. Volná židle funguje pochopitelně také pro muže,“ vysvětluje ředitel Armády spásy (AS) Opava Gerhard Karhan.

Energetická krize si vybírá daň

V poslední době se do opavské AS uchyluje stále více matek s dětmi, všimli si toho zdejší zaměstnanci. „Je více rodin, které se dostávají do dluhové pasti, protože nezaplatili nájem a podobně. Ženy s dětmi přicházejí pro pomoc k nám,“ přibližuje Gerhard Karhan.

Kdysi hnus, už lepší, ale... Jak se žije a dýchá u hutního gigantu v Ostravě?

A přibývá také žen týraných. „Nejsme služba, která by se zaměřovala na týrané maminky nebo ženy, na tuto cílovou skupinu se nesoustředíme. Ale v určitém stádiu tyto klientky přijímáme, pozorujeme tam nárůst,“ konstatuje Gerhard Karhan.

Podle něj to má na svědomí nejen současná ekonomická a energetická krize, ale je to i následek dvou let covidové pandemie. „Je to důsledek toho, že některé rodiny jsou pod tlakem, zažívají více ve stresu. Především ty, které dosud špatně hospodařily, nyní se do toho přidaly ještě ceny energií, roste nájemné, vše zdražuje, a tak dochází k tomu, že za bydlení nezaplatí,“ míní ředitel opavské AS.

Mladých bezdomovců přibývá

Opavské ulice zaplňuje stále více bezdomovců. A to i z mladší generace. „Pohybují se různě po Opavě na určitých stanovištích. Jde o mladší ročníky, tito lidé jsou hodně závislí na alkoholu, chtějí svobodu a volnost. Do našich služeb přijdou jen přes den, třeba se osprchovat a udělat si prevenci, přespávají ale venku. Zima zatím není až tak krutá a oni se ji snaží přečkat tam. Mají svobodu v pití alkoholu, řídí si život sami a nemusí dodržovat pravidla, protože u nás máme určité podmínky, které je dodržovat,“ popisuje Gerhard Karhan. Mluví o osmi až deseti nových lidí bez přístřeší.

Poklad z půdy na Krnovsku: mumii pojmenovali Čupakabra

Ten, kdo by rád klientům AS nějak pomohl, může například koupit nocleženku. Jde o poukaz v hodnotě 100 korun, který jednomu člověku umožní strávit noc v teple, kromě přespání je v ceně i polévka s pečivem a teplý nápoj, možnost vykonání osobní hygieny nebo schůzka se sociálním pracovníkem. Nocleženku mohou lidé darovat prostřednictvím webu noclezenka.cz.

A lze pomoci konkrétně opavské AS? Poptávka je nyní po ponožkách, čepicích, rukavicích, ale i spodním prádle, a to jak pro ženy, tak pro muže. Adresa noclehárny a azylového domu pro muže je Nákladní 24, ženská noclehárna a azylový dům se nachází v Rybářské ulici 86.

Úsporný režim

V AS tradičně pekli s klienty vánoční cukroví, což v letoším roce kvůli cenám nejspíše nebudou. „Uvědomujeme si, že i cukroví je v tomto roce drahé. Pokud někomu doma nějaké zůstane a bude je chtít věnovat našim klientům, určitě to přivítáme. Stejně jako ovoce,“ říká Gerhard Karhan. Opavské armádě spásy lze poslat také finanční dar, a to na účet 1494428/0300. Peníze se použijí přímo pro opavské klienty a k zajištění chodu opavských zařízení.

Úsporný režim zavedli také v armádách spásy, opavskou nevyjímaje. „Máme zastropované ceny energií, v nedávné době jsme dělali výměnu ventilů, které už byly poškozené nebo nefunkční. I teplotu máme nastavenou na nižší stupně. Kde se nemusí nutně svítit, tak nesvítíme. Zkrátka šetříme,“ dodává Gerhard Karhan.