Blade nights Opava. Tak se jmenuje sportovní projekt, při kterém si zájemci mohou projet zajímavá místa slezské metropole na kolečkových bruslích, a to po setmění. Letos se plánují celkem čtyři vyjížďky, přičemž ta první se uskuteční už v sobotu 27. dubna.

„Neúčastnil jsem se pokaždé, ale myslím, že minimálně tak desetkrát už ano. Líbí se mi na tom to, že jde o netradiční noční jízdu, opravdu si kolikrát člověk projede ulicemi, kterými by to za jiných okolností absolutně nešlo, protože tam jezdí auta. Vůbec mi nevadí, že jede tolik lidí pohromadě, o tom to také přece je,“ míní Opavan Jakub Holý, který má v plánu obout brusle i tuto sobotu.

Začínat se bude znovu v ulici U Fortny od Obchodního centra Breda&Weinstein, kde se účastníci začnou scházet už od 19 hodin. Startovní výstřel pak zazní ve 20 hodin.

„Opět bude připravena třináctikilometrová trasa městem, dopředu ji ale nechceme moc prozrazovat, aby to bylo překvapení. Jízda trvá asi hodinu a půl, zjara bývá rozjezd pomalejší,“ přibližuje jeden z hlavních organizátorů akce Jan Krejčíř z oddílu Sportovní Kurzy.cz a bruslařského klubu Luigino.cz.

Na trase, kterou se pořadatelé snaží obměňovat, budou k vidění i opavští městští strážníci. Právě s nimi organizátoři spolupracují, protože vyjížďky si vyžadují krátkodobé uzavření některých silnic.

„K dopravnímu omezení ale dochází minimálně, pro řidiče je to zdržení jen několik desítek vteřin,“ pokračuje Jan Krejčíř a dodává, že jakmile peleton místem projede, uzavírka končí. Cílovou pásku protnou bruslaři znovu u Bredy. Akce se účastní v průměru vždy asi pěti stovka lidí.

„Občas se k nám přidají i cyklisté, jde třeba o rodiče, jejichž děti jedou vepředu na bruslích a oni je doprovázejí vzadu na kolech,“ vysvětluje.

Letošní první noční jízda je připravována s pořadateli opavského asistovaného běžeckého závodu Joy run, jehož pátý ročník se v Městských sadech koná v neděli 19. května. Jde o netradiční závod s handicapovanými dětmi, kdy týmy za pomoci speciálních sportovních vozíčků absolvují trať spolu s handicapovaným soutěžícím. A v sobotu se spolu s bruslaři vydají do akce právě i handicapovaní účastníci.

„V rámci doprovodného programu se budou od 19 hodin rozdávat i trička s motivem Joy runu, získat budou příchozí moci kupony pro zvýhodněné startovné na Joy run,“ upřesňuje Jan Krejčíř.