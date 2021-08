Děti, přihlášené na Zážitkovou noc, kterou jim z pondělí 23. do úterý 24. srpna připravila Opavská kulturní organizace, nebudou litovat. Dýchne na ně kulturní i tajemná atmosféra.

Noční Dům umění bude patřit dětem a prostředí kostela sv. Václava je pro tajemnou noc jako stvořené. | Foto: archiv redakce

V Domě umění a v přilehlém kostele sv. Václava je totiž od 18 hodin čeká jeden zážitek za druhým. Noc, doslova plná překvapení, zavede zhruba dvanáctileté návštěvníky výjimečně do míst, do kterých by se běžně vůbec nedostaly.