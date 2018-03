Nouzová tlačítka budou pomáhat i seniorům v Hlučíně

Především seniorům slouží ve městech a obcích napříč celou Českou republikou takzvaná tlačítka nouze. Jsou instalovány v bytech a lidé si jejich prostřednictvím mohou přivolat pomoc městských strážníků.

Někde mívají například i podobu hodinek, kdy tak senior může mít přístroj stále u sebe. Co se opavského okresu týká, tak v samotné slezské metropoli byste takováto tlačítka hledali v bytech marně.

„Nemáme je a ani jsme o nich neuvažovali. Vím, že ve větších městech tlačítka nouze bývají, pro nás by to ale bylo finančně i personálně náročné. Pokud například dělám nějaké přednášky pro seniory, tak jim vždy říkám, aby u sebe měli telefon, s tím, že na předvolbách by měli mít nachystáno číslo na městskou policii. S jediným rozdílem, a sice, že musejí uvést své jméno a adresu, nefunguje GPS lokace, jako je tomu u SOS tlačítek,“ uvedla mluvčí opavské městské policie Petra Wittek Stonišová.

DIGITÁLNÍ KUKÁTKO

Nouzovými tlačítky zatím nedisponují ani senioři v Hlučíně. To by se ale mělo v dohledné době změnit, protože město na ně získalo dotaci.

„Chtěli bychom SOS tlačítka instalovat do jednoho domu, ve kterém se nachází asi třicet, pětatřicet bytových jednotek. Šlo by o systém, kdy by ústředna byla právě v tomto jednom domě, plus k tomu těch třicet přenosných tlačítek. Tuto vizi jsme měli už dříve, teď jsme nápad oprášili, protože jsme na něj získali dotaci,“ uvedl velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský.

Kromě tlačítek ale budou strážníci moci rozdat i takzvaná digitální kukátka. „Kukátka budou na paměťové karty a sloužit budou především vozíčkářům, kteří se zkrátka neumí pohybovat a podívat se, kdo je za dveřmi. Bude to něco na způsob malé obrazovky,“ doplnil Luděk Olšovský s tím, že jedno kukátko vyjde přibližně na pět tisíc korun.

„My bychom jich měli mít osm. Co se případů, kdy si senioři volají strážníky na pomoc týká, loni jsme je řešili asi čtyři,“ dodal.