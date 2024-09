Hlavním smyslem celého záměru bylo zajistit navýšení počtu míst pro děti v předškolním věku. Do blízké budoucnosti předpokládá opavský magistrát rostoucí zájem o umístění dětí do školek, a to nejenom pro děti od tří do pěti let. V potaz bere i povinnou docházku dětí v posledním roce před nástupem do základní školy, kdy řada rodičů přistupuje na odklad nástupu svých dítek do 1. třídy ZŠ a nechávají je o rok déle v MŠ. „Dalším významným faktorem je, že do školek bývají přijímány i děti mladší tří let, což je v posledních letech také zvyšující se tendence,“ konstatuje náměstek primátora Vladimír Schreier.

Od začínajícího nového školního roku jsou celkové kapacity mateřských škol v Opavě v počtu 2163 míst, což by mělo prozatím stačit. Mateřská škola Liptovská je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Pekařská. „Revitalizace budovy zajistila nejen dispoziční a funkční změny, ale také zlepšení tepelného a energetického komfortu, čímž se škola posunula z kategorie G na úspornější kategorii D. Společně s budovou prošla revitalizací také zahrada,“ doplňuje informace vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Martina Heisigová.

Kapacita školky je téměř zaplněna a je v ní umístěno i několik dětí mladších tří let. „Jsou šikovné a rozdíl není téměř znát. Máme tady děti z celé Opavy a některé též od rodičů z regionu, kteří do města dojíždějí za prací. Naše školka je bezbariérová,“ říká ředitelka Erika Václavíková.

Školka má zbrusu nové vybavení a kromě sociálního disponuje i dvěma třídami s herním prostorem – v přízení modrou a v patře červenou. Jídlo je dováženo ze Zařízení školního stravování U Hřiště. U budovy je hřiště, vybavené herními prvky. Do přestavby investovalo Město Opava v projektu Vznik nové MŠ Liptovská 24,7 milionu korun a rekonstrukce byla spolufinancovaná Evropskou unií částkou 19,4 milionu korun v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.