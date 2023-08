Světlo a hluk z provizorní ledové plochy pro hokejisty obtěžují nájemníky v blízkých domech opavského sídliště. Radnice už od lidí očekává petici.

Náhradní ledová plocha v Opavě v Městských sadech. 17. srpna 2023. | Video: Veronika Bernardová

Letos v květnu vedení Opavy zahájilo opravu starého zimního stadionu na Zámeckém okruhu. Trvat má více než dva roky, a tak se musela řešit otázka, kde budou hokejisté a hokejistky zatím hrát a trénovat? Zvítězila volba novostavby náhradní ledové plochy, a to hned vedle fotbalového stadionu v Městských sadech. V místě bývalých skleníků.

Po celý týden zde trénují všechny opavské týmy a hrají zde i své zápasy, tedy kromě mužského „áčka“, které za tímto účelem teď jezdí na led do Krnova. Zahájení provozu náhradní plochy asi přivítali sportovci, o dost méně nadšení to ale vzbudilo v okolních rodinných a panelových domech. Nejdříve museli obyvatelé v době stavby skousnout non stop zapnuté silné osvětlení, které je obtěžovalo hlavně v noci. Teď pro změnu bojují s hlukem a ranami z odrážených puků a s hučením chladicího agregátu. Na magistrát proto míří petice a oznámení dostane i hygiena.

Horší než fotbalové bitky

Občané ulic U Opavice, Sadová a náměstí Svaté Trojice bydlí v relativně klidném prostředí na okraji Městských sadů. Život jim občas znepříjemňovali jen někteří fotbaloví „fanoušci“, zejména, když SFC Opava hrálo derby s ostravským Baníkem.

„Už dříve jsme byli na občasné šílenosti v souvislosti s fotbalovým stadionem zvyklí. Nicméně hluk způsobený provizorním kluzištěm je opravdu alarmující. Z poměrně klidné zástavby se stalo téměř neobyvatelné území. Hala pro dočasné použití hokejistů není vůbec odhlučněná, velmi intenzivní hluk začíná kolem šesté hodiny ranní a končí ve třiadvacet hodin večer,“ popisuje Deníku jedna z obyvatelek ulice U Opavice Jana Pretschová. A nehovoří jen za sebe, zastupuje totiž i další desítky zoufalých občanů z přilehlých rodinných a panelových domů.

Hluk intenzivních ran z odrážených puků už měřili ze svých domovů i speciálním přístrojem, který podle Jany Pretschové přesáhl tolerované normy. „Pes jednoho ze sousedů má dokonce i strach teď chodit ven, protože se bojí, že někdo střílí z pistole,“ pokračuje. Nedá se podle ní sedět ani venku na zahrádce, doma nepomůžou ani zavřená okna.

Lidi obtěžuje také hluk z chladicího agregátu, který stojí před halou, právě ze strany obytné zástavby. „Nechápu, proč jej nemohli umístit na opačnou stranu, směrem k fotbalovému stadionu, tam by to tolik nevadilo,“ míní další z nespokojených sousedů. Dohromady budou podle svých slov všichni usilovat o to, aby se našlo nějaké vhodné řešení nepříjemné situace.

„Pomohlo by odhlučnění haly nebo alespoň mantinelů. Proč se na ně nemohou umístit třeba žíněnky, aby rány nebyly tak silné?“ ptá se Jana Pretschová, když uvnitř haly pozorovala trénink mladých hokejistů. „Ti mladí kluci ale nedávají takové rány. Horší jsou starší hokejisté a zdaleka nejkritičtější je to pochopitelně, když trénují muži,“ říká Jana Prestchová s tím, že po sesbírání podpisů poputuje na magistrát oficiální petice. „A budeme kontaktovat i Krajskou hygienickou stanici v Ostravě,“ dodává rozhodně.

Magistrát: v noci je klid

Podle náměstka primátora, který má v gesci i hokej, Michala Kokoška, je náhradní led v provozu v době od šesti do dvaadvaceti hodin. K rušení nočního klidu prý tedy nedochází. Existenci světelného smogu, který v noci obtěžoval občany, připouští. „V době stavby se instalovaly a ladily světla a finalizovala se ledová plocha, proto docházelo ke svícení i v nočních hodinách. Toto již nebude dále nastávat. V době od dvaadvaceti do šesti hodin nebudou v areálu probíhat tréninkové jednotky, tudíž rušení nočního klidu nebude nastávat,“ uvádí Michal Kokošek s tím, že detailní tréninkový plán je k dispozici u hokejového klubu. Podle něj by tréninky skutečně neměly zasahovat do doby nočního klidu.

K otázce, zda by ke spokojenosti občanů nebylo možné ledovou plochu a mantinely odhlučnit, náměstek nabídl jiné řešení. „Plochu nebo halu jako celek lze případně odhlučnit protihlukovou stěnou. Tuto variantu prověřujeme ve směru k blízkému bytovému domu. Nicméně záleží na cenové úrovni a také na případné účinnosti. Jedná se o hokej a standardní vyhotovení mantinelu, puku a způsobu hry a opravdu zde nevidím variantu, jak odhlučnit mantinel nebo puk,“ konstatuje náměstek Kokošek. Podle něj provoz provizorního ledu žádné hlukové limity nepřekračuje. „To potvrzuje hluková studie, která musela být pro projekt vyhotovena a schválena hygienou,“ tvrdí Michal Kokošek.

Téma bude Deník nadále sledovat.