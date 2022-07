Kromě lahodných drinků si zde můžete pochutnat třeba i na palačinkách. Jak dále prozrazuje, bar vznikl úplnou náhodou a vede jej společně se svou velmi dobrou kamarádkou.

„Snažíme se to dělat co nejvíce pro lidi, proto je také otevírací doba o víkendu do neurčita,“ usmívá se Lanie Khuc. V rámci oslav prvních barových narozenin nebudou v nabídce po celý víkend 11. června chybět poctivé drinky, v baru vystoupí třeba opavská kapela 2Cold. Další informace a novinky můžete sledovat na Facebooku První Dolní.

Taste of India: Chuť Indie v novém kabátě

Jediná indická restaurace funguje od začátku roku 2019 na Horním náměstí v Opavě. V březnu tohoto roku ale prošla významnou proměnou.

Indická restaurace Taste of India.Zdroj: Se souhlasem provozovatele

„Rozhodli jsme se ji zrenovovat hned z několika stěžejních důvodů. Nejdůležitější pro nás bylo vytvořit příjemné prostředí, kde se budou lidé rádi vracet a užijí si gastronomický zážitek. Jídlo je připraveno s láskou autentickými indickými kuchaři. Vzhled restaurace jsme změnili od základu. Snažili jsme se zakomponovat barvy a vzory, které jsou pro Indii a její kulturu typické. Při vstupu do restaurace zákazníka upoutá výzdoba z barevných deštníků zavěšených u stropu. Ty byly přivezeny přímo ze srdce Indie. Hned po levé straně můžete spatřit výrazný tyrkysový bar. Ten je barevně laděn s tyrkysovou mandalou, která zdobí stěnu restaurace. Návštěvníci se mohou těšit na typické Indické kari omáčky, čerstvý chléb naan a speciality z pece tandoor. Věříme, že zákazníky tato exotická kuchyně upoutá natolik, že nás znovu rádi vyhledají a doporučí dále svým blízkým,“ říká provozní Taste of India Satveer Singh. Obědové menu tady funguje formou švédských stolů a řídí se zde heslem – sněz kolik můžeš! Více na Facebooku Taste od India.

Lidový dům prošel zásadní rekonstrukcí

Nečekané zážitky a mnoho možností přináší Lidový dům v opavské Otické ulici, kterému ale mnozí neřeknou jinak než „Liďák“. Jeho historie se datuje do roku 1874, což z něj dělá jeden z nejstarších gastronomických podniků v Opavě.

Moderní a zrekonstruovaný Lidový dům v Opavě.Zdroj: Se souhlasem provozovatele

Po dlouhá léta plnil úlohu hostince, postupně zde vznikly i ubytovací prostory. Jenže zub času si i zde vybíral svou daň, až v roce 2019 začala pod taktovkou nových majitelů rozsáhlá rekonstrukce interiéru a exteriéru. Z Lidového domu se tak stal moderní a komplexní podnik, jehož součástí je nová restaurace, ubytování i možnosti pořádání veřejných, soukromých či firemních akcí.

Ve zmíněné restauraci si pochutnáte na tankovém Mustangu nebo výborných burgerech pod záštitou MAMA´S Bistro Ostrava. V létě nechybí ani posezení na venkovní zahrádce. Více informací na Facebooku Lidový dům Opava nebo na lidovydum-opava.cz.

Polívkárna

Polívkárna SUPA ZUPA.Zdroj: Se souhlasem provozovatele

K dalším nově otevřeným podnikům ve slezské metropoli se řadí například i Polívkárna SUPA ZUPA v ulici Mezi Trhy. Denně si zde zákazníci vyberou ze tří druhů polévek, domácího pečiva a jednoho druhého chodu. Více na Facebooku Polívkárna SUPA ZUPA.

Bistro Salátožrouti

Bistro Salátožrouti.Zdroj: Se souhlasem provozovatele

Krnovská ulice a prostory bývalé cukrárny Oasa jsou zase od letošního března adresou pro nové salátové bistro s názvem Salátožrouti. Kromě různých čerstvě připravených variací salátů si tady můžete dát třeba i kuřecí, hovězí nebo vepřové wrap boxy. Po Opavě funguje také rozvoz. Více informací na Facebooku Salátožrouti.