Problémy s parkováním trápí řidiče snad ve všech městech napříč Českou republikou, slezskou metropoli v to nevyjímaje. Místa určená k parkování tu chybí ve všech městských částech. Brzy se aspoň trochu uleví řidičům v Opavě-Kateřinkách, kde vznikne 40 nových parkovacích stání.

„Co se týká nového parkoviště v Kateřinkách, to je pro nás naprosto zásadní, protože parkovací kapacita tak jako ve všech městech chybí, zkrátka je hodně aut a nejsou parkovací místa. My tuto problematiku intenzivně řešíme a hledáme vhodné plochy, kde by se parkovací místa mohla rozšířit, případně chceme stavět nové parkovací domy. V Kateřinkách jsme našli vhodnou plochu mezi obchodním centrem Katka a budovou pošty. Hledáme možnosti propustných dlažeb, to znamená těch zatravňováků tak, aby parkovací místa nezatěžovala životní prostředí a nebrala nám zeleň," řekl Tomáš Navrátil, primátor Opavy.

Parkoviště vznikne na této velké zelené ploše, kde se počítá také s výsadbou zeleně a novým veřejným osvětlením.

„Říkáme tomu zelené parkoviště, poněvadž veškerá voda bude vsakovat do země. Hydrogeologický průzkum prokázal, že to podloží je schopné pojmout tuto vodu. Bude se to rozšiřovat o 40 parkovacích míst, jedná se o kolmé stání, jenž bude navazovat na současné parkoviště Partyzánská. Všechno jde z prostředků města. Podařilo se nám vysoutěžit toto parkoviště asi o 250 tisíc nižší cenu, to znamená, že předpokládaná cena je necelé 3 miliony a 200 tisíc korun," doplnil opavský radní Petr Popadinec.

Nové parkoviště v Kateřinkách by mělo být dokončeno do konce letošního roku. Připravuje se také podzemní parkoviště pod Slezankou s kapacitou až 200 míst.