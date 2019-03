Na jaře 2019 bude na raduňském zámku provedena finální fáze rekonstrukce hradební zdi a práce by měly skončit do zahájení hlavní sezony.

Do té doby bude návštěvnický provoz mírně omezen, což znamená, že návštěvníci nebudou mít do skončení prací přístup do prostoru před hradební zdí a nemohou vycházet ze zámku zimní zahradou.

Souběžně bude probíhat též odkanalizování zámku a to bude rovněž představovat drobná omezení vstupu do prostoru před hradební zdí. Během sezony bude připravován nový prohlídkový okruh, vedoucí přes půdní, reprezentační i soukromé prostory až do technického zázemí v suterénu.

Trasa představí poslední významnou přestavbu zámku z přelomu 19. a 20. století, kdy se obytné prostory rozšířily do mansardy. V suterénu návštěvníci poznají, jak byl zámek vytápěn a jak se do něj přiváděla voda. Prezentována bude rovněž i nejstarší elektroinstalace objektu.

Zámecká galerie nabídne návštěvníkům Goyu

Na zámku Hradec nad Moravicí bude letos mimořádně vystavena vzácná sbírka grafik Francisca Goyi. Vernisáž se uskuteční 25. dubna ve Velké galerii Bílého zámku. Unikátní sbírka se na zámek dostala díky knížeti Felixovi Maria Lichnovskému z Voštic, který na Hradci pobýval v letech 1837 až 1839.

Goyovy grafiky získal s největší pravděpodobností přímo ve Španělsku. Sbírka byla vloni zapůjčena Tatranské galerii v Popradě a na hradecký zámek se cyklus Rozmary, obsahující unikátní soubor satirických výjevů, patřící mezi vrcholná díla tohoto španělského umělce, vrátil v prosinci.

V červenci končí 1. a 2. etapa rekonstrukce Červeného zámku

Její součástí byla kompletní oprava střech, rekonstrukce zámeckého nádvoří, oprava spodních koníren zámku a veškerých statických poruch objektu a taky návštěvníky neustále vyhledávané zámecké vyhlídky. Od 1. července bude nádvoří už volně přístupné a nejatraktivnější bude bezesporu otevření spodní konírny, umístěné pod ním.

„Při rekonstrukci jsme vybouráním příčky vrátili prostoru původní rozměr. Při pracích byla objevena patnáct metrů hluboká kamenná studna s vodou a drobné archeologické nálezy, související s tehdejší přítomností koní. Studna byla zakrytá, a proto o ní nikdo nevěděl. Pak se propadla cihla a tak jsme ji objevili,“ říká kastelán Radomír Přibyla.

Atraktivní prostor spodní konírny bude využíván při kulturních a společenských akcích. Později by měla přibýt i stálá expozice, související s koňmi, chovanými na Hradci.

„Zajímavé je, že Červený zámek, určený hlavně koním, byl postaven v době, kdy přestávali být plně využíváni. Koncem 19. století už získávaly přednost automobily,“ dodává kastelán Přibyla.