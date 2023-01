Kompletní opravou projde střední pavilon, kde školka dříve sídlila a vzniknou zde celkem dvě nová oddělení s kapacitou šestapadesáti míst. Nový kabát dostane i přilehlá zahrada.

OBRAZEM: Pustevny před silvestrovskou nocí byly plné lidí. Podívejte se

Problematika nové školky, která bude novou příspěvkovou organizací města, nikoli tedy detašovaným pracovištěm některé již existující mateřinky, se znovu řešila i na prosincovém opavském zastupitelstvu.

„Proč musí jít o výstavbu, když budovy existují, nemělo by spíše jít o rekonstrukci? A kam půjdou dva subjekty pro tělesně postižené, které v prostorách sídlí?“ ptala se na zastupitelstvu Hana Říčná (SPD). Primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) připomněl, že projekt počítá s rekonstrukcí knihovny a přístavbou školky. „A to proto, že školka musí splňovat současné hygienické normy. Co se přesunu služeb týká, měli jsme se subjekty několik jednání, našli jsme jim adekvátní prostory a oni se stěhováním souhlasí,“ konstatoval primátor.

Novoroční ohňostroj v Ostravě-Jihu omezí dopravu i spoje MHD

Jak už bylo zmíněno, tak v prostorách budoucí školky se nyní nachází i pobočka opavské knihovny. Ta rovněž projde rekonstrukcí a po otevření nové školky, které se chystá od 1. září 2023, tady bude působit nadále. Stavba nové školky vyjde opavskou radnici na 38,5 milionu korun, město si ale v tomto případě sáhne na dotaci, která činí asi 32 milionů.

Ještě dodejme, že nová školka v Liptovské nebude jediným řešením, kam umístit rostoucí počet dětí. V dalším školním roce 2023/2024 vznikne jedno nové oddělení v Mateřské škole Edvarda Beneše a jedno také v městské části Malé Hoštice.