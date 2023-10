Nová terasa v Opavě potěší milovníky noční oblohy

Vznikla v průběhu let 2022 a 2023 jako součást observatoře WHOO! (White Hole Observatory Opava) v nejvyšší patrech budovy na Bezručově náměstí 13. Sloužit bude nejenom veřejnosti k pravidelnému pozorování noční oblohy, ale určená je též pro aktivity studentů Slezské univerzity.

Poprvé ji zájemci budou moci navštívit na Noc vědců v pátek 6. října od 19 hodin, kdy na ní bude za příznivého počasí probíhat pozorování zejména planet Saturn a Jupiter. Vstup je zdarma, ale je nutná je rezervace na webu Noci vědců. Proč byla vybudovaná? Po několika letech provozování univerzitní observatoře, jejíž činnost byla zahájena v roce 2016, se ukázalo, že toto univerzální využívání dalekohledu není optimální pro odborná pozorování studentů ani pro ta veřejná.

Původní observatoř se totiž nachází v kopuli v nejvyšších patrech Fyzikálního ústavu v Opavě na Bezručově náměstí. Veřejná pozorování byla pro její prostory z kapacitních důvodů omezena a pro ta odborná bylo nutné zařízení dalekohledu pokaždé technicky upravit, což přinášelo různé komplikace. Nové řešení dává příležitost častějšího pozorování oblohy pro veřejnost a vedle toho nerušené odborné aktivity studentů.

Nová pozorovací terasa Slezské univerzity potěší veřejnost i studenty.Zdroj: se svolením Slezské univerzity

Díky své poloze v budově ústavu je z její plochy možný prakticky nerušený výhled do okolí a je tedy možné pozorovat i jasné vesmírné objekty nízko nad obzorem. „Pozorování noční oblohy pro veřejnost bude probíhat za příznivého počasí pravidelně po dvou týdnech v pátek a otevřeno budeme mít i v případě některých vzácných úkazů na obloze. Nejbližší takový se odehraje v sobotu 28. října, kdy nastane v pozdních večerních hodinách částečné zatmění Měsíce,“ informuje vedoucí observatoře WHOO! Tomáš Gráf.

Do konce roku bude mít za příznivého počasí otevřeno ještě v pátek 20. října od 19 do 21 hodin, v sobotu 28. října od 19 hodin s tím, že částečné zatmění Měsíce bude možné pozorovat až do půlnoci. V pátek 3. listopadu bude otevřena od 18 do 20 hodin, za týden v pátek 17. listopadu nabídne od 18 do 20 hodin sváteční pozorování Měsíce a planet, v pátek 1. prosince se zájemcům otevře od 18 do 20 hodin a v pátek 15. prosince je od 18 do 20 hodin v plánu předvánoční pozorování oblohy.