Aby mohla v lokalitě na sv. Anně v Opavě vzniknout nová zahrádkářská kolonie, je zapotřebí zajistit také přísun vody. Toho si je dobře vědomo vedení města, neboť rada na svém jednání schválila zahájení geologického průzkumu. Jeho úkolem bude zjistit, kde přesně se voda nachází.

„Než začneme realizovat samotný vrt, musíme pro něj najít nejvhodnější místo. Po tomto průzkumu by následovala druhá fáze, kdy se musí objednat plošina. Je to náročná a drahá záležitost, kdybychom si dopředu nezjistili, kde je voda, mohli bychom se dostat třeba do hloubky osmdesáti metrů, a nenašlo by se nic. Složité je také to, že plošin je jen několik málo v republice, jsou hodně vytížené a je nutné je objednat s velkým předstihem. Chceme mít tedy jistotu, že budeme znát přesné místo, kde vrtat,“ vysvětloval opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

V místě, kde kolonie vznikne, má být spodní voda velmi nízko. Zdroj vody by měly v podzemí hledat speciální sondy. Výsledky průzkumu, který má trvat tři měsíce, se pak stanou podkladem pro vysoutěžení samotného zhotovitele vrtu. Jestliže vše půjde bez problémů, mohlo by se s vrtáním teoreticky začít například během letních prázdnin.

Zahrádky jsou ve slezské metropoli dlouhodobě nedostatkovým zbožím. Vznikem kolonie na sv. Anně se zabývalo už minulé vedení města, zájemci mohli na webu vyplňovat dotazníky, prostřednictvím nichž se zjišťoval předběžný zájem lidí o zahrádky. Po říjnových volbách ale přišla nová garnitura. Ta označila počínání předchozího vedení v souvislosti s realizací zahrádek za nepřipravené. Bývalý primátor a současný opoziční zastupitel Radim Křupala (ČSSD) se ohradil, že plán domyšlen byl a ze strany radnice jde nyní o alibismus. Na sv. Anně má vyrůst až tři sta zahrádek. Dotazníky, které už lidé vyplnili, město dále eviduje, a až bude možné zahrádky skutečně rezervovat, budou občané kontaktováni odborem majetku.