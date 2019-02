Světelná signalizační zařízení (SSZ) na osmi křižovatkách v Opavě a dvou přechodech pro chodce by se měla dočkat obnovy. Ty stávající jsou už totiž za hranicí životnosti.

Nové semafory. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Křižovatky ve městě budou řídit nové moderní semafory. Pokud vše půjde hladce, mohlo by se jejich renovace dočkat hned několik najednou. Taková je vize opavské radnice. Vedení města chce totiž využít dotační výzvy z Evropské unie, konkrétně v rámci projektu ITI.

„Jsme si vědomi toho, že semafory už jsou za hranicí životnosti. Potřebují opravit, a proto jsme se rozhodli a chtěli bychom získat tyto dotační peníze. Je možné obdržet až sto procent, ale samozřejmě záleží na tom, kolik bude přihlášených projektů. Existuje nějaký balík peněz a ten se rozděluje. Když bude projektů méně, můžeme získat více peněz a podobně,“ vysvětluje mluvčí města Lada Dobrovolná s tím, že projekt musí mít radnice hotov do letošního března.

Oprava pouze jednoho semaforu přitom vyjde na 1,5 až 2 miliony korun.

„Mohl by se stát black out, kdy by odešel řadič a vyřadil by semafor z provozu. Pak bychom měli velký problém. Výzva je však velmi rychlá, musíme vše stihnout v daném termínu. Nejednalo by se přitom pouze o obnovu stavu, ale jsou tam i bezpečnostnější prvky,“ říká primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Součástí totiž bude i detekční systém, který zajistí volný průjezd sanitkám, hasičům, či policistům, a to jednoduše. Ostatní vozy budou mít červenou.

Opravy budou i bez dotace, ale postupně

Může se stát, že radnice nezíská na modernizaci semaforů výše zmíněnou finanční podporu. V tomto případě by opravy zaplatila z městské kasy, avšak jak upozorňuje Tomáš Navrátil, dělo by se tak postupně.

„Současné semafory jsou staré patnáct až dvacet let a opravdu potřebují obnovu. Kdybychom peníze nedostali, budeme modernizovat po etapách. Je to samozřejmě i na doporučení technických služeb, které kontrolují stav. Původně jsme do výzvy chtěli zařadit i přechod, který se bude dělat ve Vlaštovičkách. Ale to bohužel není z technického hlediska možné, protože se tam budou dělat ještě nějaké stavební úpravy, autobusová zastávka a nestihlo by se to časově,“ dodává čelní představitel Opavy.

V roce 2017 už došlo k výměně dvou řadičů, které byly v nejhorším technickém stavu.

Kterých křižovatek a přechodů se modernizace týká?

Nádražní okruh – Praskova

Nádražní okruh – Hradecká

Nádražní okruh – Komenského

Těšínská – Komenského

Praskova – Sněmovní

Praskova – Nákladní

Těšínská – Jiráskova

Vrchní – Ratibořská

Přechod pro chodce v Tyršově ulici

Přechod pro chodce v Lidické ulici