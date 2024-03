V případě, že se podaří dojednat výkupy pozemků na dotčených lokalitách, mohly by se ještě letos začít stavět cyklostezky z okresního města do Raduně, Oldřišova či Milostovic.

Cyklostezka směrem na Opavu. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Jak uvedl radní města Opavy Petr Popadinec, prioritní by byla cyklostezka z opavských Kylešovic do Raduně. „Cestu do Raduně lidé využívají, je tam i navštěvovaný zámek, jenže ta cesta je spíš riziková, protože žádná cyklostezka tam zatím nevede. Spolupracujeme na tom i s obcí Raduň,“ informoval s dodatkem, že tato cyklostezka by se mohla začít stavět už letos.

Cyklističtí nadšenci se pak mohou těšit i na další cyklostezky. „V plánu je určitě i cyklostezka z Opavy do Oldřišova. Zde už připravujeme dokumentaci. Samotný Oldřišov má na svém katastru už jednu cyklostezku vybudovanou,“ doplnil Popadinec.

Lidé na Opavsku cyklostezky rádi a hojně využívají, často vyrážejí do Hradce nad Moravicí, Slavkova či Otic. Aktuálně je v Opavě a jejím okolí 16 cyklotras.

Připravovat by se měla i cyklostezka mezi Opavou a zhruba dva kilometry vzdálenými Milostovicemi.