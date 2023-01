Vznikne na křižovatce Olomoucké a Vančurovy nový rondel?Zdroj: se souhlasem města

Větší bezpečnost pro chodce díky ostrůvkům a zajištění bezpečného přecházení. To si slibuje záměr číslo dva týkající se Těšínské ulice, a sice snížení počtu pruhů pro auta v jednom směru ze dvou pouze na jeden, přičemž i na této vytížené cestě by měly vyrůst na krajích pruhy pro cyklisty. Podle průzkumů je vše realizovatelné až po otevření kompletního severního obchvatu Opavy, se kterým se počítá do konce roku 2023. Podle nesouhlasných názorů ale i tak dojde ke kolonám a snížení plynulosti dopravy v Těšínské až po Zámecký okruh a křižovatku s Ratibořskou.

Nový kruhový objezd by se měl stavět na křižovatce Olomoucké a Vančurovy ulice, řidiči by prý pak měli v křižovatce lepší rozhledy, došlo by i na zkrácení přechodů pro chodce, které jsou dnes až přes čtyři jízdní pruhy. Mnozí ale argumentují nedostatečným prostorem na vznik rondelu a přirovnávají jej k již funkčnímu kruháči pod OC Breda. Jeho řešení je koneckonců dalším z návrhů, protože zatím jde o rondel provizorní, který se má dostavět.