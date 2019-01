Opava – Z rokování vládní koalice vzešel návrh na úpravu zdravotnických poplatků, který je dosud ve stádiu představ.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Jeho příznivá stránka je, že by už nepočítal s poplatkem za každou položku na receptu, ale zůstal by jen poplatek za recept v současné výši. Další novinky by však k pacientům už tak vstřícné nebyly.

Návštěva specialisty bez doporučení praktického lékaře by je přišla na částku od jedné do tří stovek. Základní poplatek za den hospitalizace v nemocnici by měl být zvýšen na rovnou stovku bez ohledu na to, zda pacient leží ve dvoulůžkovém nebo třeba také i šestilůžkovém pokoji.

Poslanci nejsou zajedno

Návrh dosud nebyl ve Sněmovně projednáván, ale není na škodu znát názor opavských poslanců, kteří by ho v případě hlasování pomáhali uplatnit nebo poslat k ledu. Zbyněk Stanjura (ODS) by ho podpořil.

„Cena za pobyt v nemocnici musí být reálná, aby co možná kompenzovala náklady. Poplatek bude příjmem nemocnice, která za něj může zajistit další zlepšení podmínek pro pacienty,“ míní Stanjura.

V účelnosti poplatku za návštěvu specialisty bez doporučení praktika zatím zcela jasno nemá a musel by se v tomto směru poradit s odborníky. Návštěvu praktického lékaře před odborníkem však v této chvíli považuje za celkem dobrý postup.

Miroslav Opálka (KSČM) míní, že dosud nebyl definovaný nadstandard. „Standardní nemocniční pokoje by měly zůstat s šedesátikorunovým poplatkem. Pro variantu obecného zvyšování zdravotnických poplatků se rozhodně stavět nebudu,“ konstatuje Opálka.

Václav Klučka (ČSSD) jako opoziční poslanec tvrdí, že by se zdravotnické poplatky obecně zvyšovat neměly. „Je dobře, že by alespoň poplatek za položku na receptu měl zmizet. Předpokládám, že u poplatku za hospitalizaci ke zvýšení dojde, to si vláda může nechat prohlasovat bez problémů. Co se týká poplatku za návštěvu specialisty bez doporučení praktika, bude nejdříve nutné stanovit, kde končí praktik a začíná specialista,“ míní Klučka.

Pokoje nemají stejný standard

Slovo odborníka prezentuje názor ředitele Slezské nemocnice Milana Cveka, který s navýšením platby za hospitalizaci souhlasí. „Poplatek má sice především regulační smysl, ale hotelové služby vyjdou naši nemocnici denně rozhodně na víc než na stovku. Této částce odpovídá jen strava,“ tvrdí ředitel.

Slezská nemocnice disponuje dvoulůžkovými, ale též pětilůžkovými pokoji, které jsou už téměř za hranou standardu. „Máme je hlavně na neurologii a je jich bohužel zatím ještě dost. Situace se změní k lepšímu až po výstavbě nového pavilonu a rekonstrukci stávajícího elka,“ konstatuje Milan Cvek.

U poplatku za návštěvu specialisty bez doporučení praktického lékaře očekává přesněji stanovená pravidla. Běžet k internistovi s chřipkou považuje za stejný nesmysl jako navštívit obvodního lékaře se zlomenou nohou.