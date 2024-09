MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK, PRACOVNICE - ŘIDIČ KO: Hotáková Blanka Ing., tel.: 730 895 211, e-mail: prace@baran.cz Co bude Vaším úkolem: * montáž oken, dveří a stínící techniky u koncových zákazníků * drobné zednické práce a začišťovací úpravy (úprava ostění) * servisní úkony a odstraňování drobných vad * spolupráce v rámci montážních týmů a realizace zakázek dle stanoveného harmonogramu * profesionální přístup a kvalita odvedené práce Co očekáváme: * manuální zručnost a fyzická zdatnost * pečlivost a spolehlivost, dobrá pracovní morálka, proaktivní přístup * předchozí praxe v montáži oken a dveří výhodou * zkušenost práce s ručním i elektrickým nářadím * ŘP sk. B (sk. E výhodou) Co nabízíme: * jistotu práce ve stabilní a zavedené společnosti (25 let na trhu) * zapracování a podporu zkušených kolegů * férový přístup * profesionální vybavení * motivační finanční ohodnocení Pracoviště Moravskoslezský kraj. 30 000 Kč

