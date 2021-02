Vedení města tím přidělalo vrásky. „O odkupu jsme s vlastníkem objektu jednali už zhruba deset let a většina zastupitelů ho schválila. Naším záměrem bylo odstranit budovy a na vzniklém prostoru vybudovat příjemné místo k relaxaci a vyžití našich občanů od rodičů s dětmi až po seniory,“ říká starosta Pavel Smolka.

Připouští, že by bylo na druhou stranu hezké, kdyby se našel investor, ochotný věnovat desítky milionů k rekonstrukci pivovaru a eventuálně i k jeho znovu uvedení do provozu. Ten se však za celou dobu neohlásil a pro město by taková investice z obecního účtu byla hodně tvrdým oříškem.

„Myšlenka zachování pivovaru je sice krásná, ale finančně velmi nákladná a nevíme o žádné dotaci, kterou bychom k tomu mohli využít. Na předních příčkách našeho seznamu je důležitějších investic daleko víc. Jediné, co je nám nyní jasné, je nutnost vrátit kraji částku kolem 400 000 korun, kterou jsme získali jako dotaci na projekt zmíněného využití objektu. Ten však u kulturní památky, kterou nelze zbourat, ztratil význam,“ konstatuje Pavel Smolka.

Členové Letopisecké komise při Radě města Vítkova navrhují prostory využít v případě, že objekt město koupí, jako městský archiv, centrum sociálních služeb, přestavět je k bydlení nebo v něm vybudovat muzeum.

„Teoreticky jde všechno, ale je nutné zvážit potřebnost takového využití a náklady s ním spojené, ať už za samotnou přestavbu nebo následné provozní. Rozhodnutí o tom, jestli areál koupit nebo ne, závisí na městských zastupitelích, kteří se sejdou 3. března,“ dodává starosta Smolka.