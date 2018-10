Novou soutěž na sanaci štěrkovny v Hlučíně chce ministerstvo vypsat ještě letos

Rozhořčení vyvolalo nejen u vedení hlučínské radnice zjištění, že projekt Sanace, rekultivace a revitalizace Hlučínského jezera se musí na nějaký čas odložit.

Hlučínské jezero. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Léta očekávanou první etapu prací totiž Ministerstvo financí České republiky (MFČR), které je investorem akce, nařídilo kvůli vysokým nákladům rozdělit na dvě samostatné části. S tím se Hlučínští smířili. Jenže externí projektant, kterého resort rozdělením pověřil, udělal chyby.

Do první části nezahrnul některé práce, bez nichž by celý projekt postrádal smysl. Upozornily na to firmy, které se chtěly hlásit do výběrového řízení. To ministerstvo vypsalo letos v únoru. „Z dotazů, které jsme během zadávacího řízení obdrželi, vyplynulo, že projektová dokumentace obsahuje vady, které nelze napravit rychlou operativní komunikací s externím projektantem, ale že je nutno ji dopracovat. Konkrétně jsme zjistili, že v dokumentaci chyběly výpočty výměr,“ říká Filip Běhal z tiskového oddělení MFČR.

Vše vedlo k tomu, že v květnu byl tendr úplně zrušen a projekt musel být upraven. Tyto úpravy však byli nuceni schválit hlučínští zastupitelé, kteří kvůli tomu mimořádně zasedli. Doplnění projektu sanace jezera při krátkém jednání odsouhlasili.

„V první etapě nebyly zahrnuty dva stavební objekty, a to překop hráze mezi štěrkovnou a takzvaným velkým okem, a tím vyvolanou přeložkou vedení nízkého napětí. Při dělení původně zpracované dokumentace je projektant zahrnul až do druhé etapy, přestože stavebně a funkčně souvisí s realizací stavebních objektů začleněných do etapy první,“ vysvětluje blíže Jiřina Kosmová z odboru městského majetku města Hlučína.

Novou soutěž by mohlo ministerstvo vypsat ještě letos. „Předpokládáme, že zadávací řízení budeme moci zahájit do konce roku,“ slibuje Filip Běhal.