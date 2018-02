Nový bazén v Opavě: Stavět nebo nestavět?

Je nový aquapark pro Opavu zbytečný luxus?

Starý opavský bazénFoto: Deník / František Géla

Opava se připravuje na nový bazén za 350 milionů korun, který by měl být postaven v Městských sadech nedaleko víceúčelové haly. Někteří odpůrci, zejméná členové uskupení Osmička, se ale pustili do boje proti tomuto projektu. Označují ho za megalomanskou stavbu, kterou chtějí zablokovat.

Uskupení Osmička: Chceme zastavit projekt na nový bazén

Opoziční uskupení v opavském zastupitelstvu Osmička zavelelo k útoku proti chystanému novému aquaparku, který má v Opavě vyrůst. Nechalo si vypracovat právní analýzu a disponuje i dalšími dokumenty, jež mají dokazovat, že projekt plave na vodě a je v něm celá řada pochybení.

Hlavním problémem je cena. Plánovaná investice 350 milionů korun je podle Osmičky přemrštěná. Jiná okresní města v České republice vybudovala obdobné bazény za výrazně nižší náklady.

Stavbu bazénu chce zablokovat šéf opavské buňky ANO Pavel Juříček.Autor: Region / Petr Dušek

„Jinde to zvládli postavit za 150 až 200 milionů. Jedinou výjimkou je Mladá Boleslav, která má aquapark za 250 milionů. Nevíme, proč by se Opava měla pouštět do takového megalomanského projektu. Jsme odhodláni celou záležitost zablokovat. Nechceme, aby se to začalo realizovat,“ komentoval šéf opavské buňky ANO Pavel Juříček, jenž by nejraději za sumu pohybující se okolo 10 milionů opravil vanu současného městského bazénu a během následujících dvou nebo tří let by pečlivě sestavil projekt, který by městu lépe vyhovoval.

Loni přitom zveřejnil svou verzi, jak zrekonstruovat stávající opavský bazén. Souhlasí s ním i další členové Osmičky.

„Jedná se o největší investici v Opavě. Chybí debata a celé je to špatně uchopeno. Souhlas s takovým projektem se musí vyjednávat napříč politickým spektrem v zastupitelstvu. K tomu ale nedošlo,“ uvedl Marek Veselý (ODS), jenž kritizuje i podmínky výběrového řízení.

Má za to, že je šité na míru pro konkrétního zhotovitele.

Osmička zároveň oddělila dvě důležité věci. Na jedné straně stojí náklady na stavbu, na té druhé pak částka nutná k provozu nového aquaparku.

Podle města má činit přibližně 17 milionů ročně, dle opozičního uskupení ovšem budou o 8 až 13 milionů vyšší. Současné náklady městského bazénu jsou přitom na 10 milionech.

„Všechny finance půjdou do nového bazénu, na další investice tak v budoucnu nebude prostor ani peníze,“ upozorňoval Tomáš Navrátil, který se má brzy stát novým členem opavského ANO.

Podle členů uskupení opozičních zastupitelů Osmička Tomáše Navrátila (vlevo) a Romeo Doupala (vpravo) nemá projekt nového bazénu žádné vedení.Autor: Region / Petr Dušek

Další velká výtka Osmičky, která je rozvedena i ve vypracované právní analýze, směřovala ke způsobu vedení projektu.

„Je to diletantismus nejhrubšího zrna. Chybí hledání koncepcí a celé je to šité horkou jehlou. Projekt se chová tak, jako by ho nikdo neřídil. Vedení je nulové. Na něco takového přitom potřebujete obrovský tým lidí. Takhle to vypadá, že někdo vytáhl devět let starý projekt a snaží se ho aplikovat v současnosti,“ komentoval zastupitel Romeo Doupal (ANO) a zastavil se u některých konkrétností:

„Na střechu má být například umístěno 35 tepelných čerpadel. To je naprostý nesmysl. Jejich účinnost je někde na hranici 40 procent. Nabízí se přitom nasazení kogenerační jednotky, které se dnes běžně užívají. Jejich účinnost je nějakých 93 procent.“

Primátor: Věřím, že zakázka je ve prospěch města

Podle opozice předražený projekt, dle vedení města jde o cenově srovnatelnou stavbu. Úvahy o tom, že by projekt výstavby nového bazénu byl šitý na míru konkrétnímu zájemci primátor Opavy Radim Křupala rozhodně odmítá.

„Na danou zakázku jsme si najali mandatáře a já pevně věřím, že podmínky veřejné zakázky nastavil pouze v zájmu města. Úvahy jiným směrem považuji čistě za účelové ve snaze celý projekt zastavit,“ vysvětluje Radim Křupala (ČSSD).Opavský primátor Radim Křupala nesouhlasí s názorem opozice, že projekt nového bazénu nikdo neřídí.Autor: Roman Konečný

Podle představitelů opozičního seskupení Osmička, které provedlo srovnání cen podobně velkých aquaparků v celé České republice, jde o suverénně nejdražší projekt při konfrontaci skupiny zhruba patnácti takových staveb.

Podle primátora se cena opavského projektu při porovnání obestavěného prostoru a vodní plochy pohybuje v obvyklých mezích.

„Každý projekt má svá specifika a jinou užitnou hodnotu, porovnávat proto tyto ceny je velmi obtížné. Byl by nutný podrobný rozbor každé stavby,“ argumentuje Radim Křupala.

Nesouhlasí s tvrzením opozice, že projekt výstavby nového bazénu nikdo neřídí a že je na něm koncepčně hodně věcí špatně.

„Projekt byl od počátku řízen pracovní skupinou, kterou jsem vedl. Dalšími členy jsou kompetentní náměstci a zástupci dotčených odborů,“ oponuje primátor.

Zastupitelstvo na svém zasedání 11. prosince loňského roku dokonce zřídilo komisi, složenou z nezávislých odborníků a členů zastupitelstva napříč politickým spektrem, která dostala za úkol zhodnotit technické parametry projektu v návaznosti na posouzení finanční efektivity.

Členkou komise je také zastupitelka Pavla Brady (Zelená pro Opavu). Potvrdila, že komise se již dvakrát sešla, ale nedostala vůbec šanci se k projektu vyjádřit.

„Rada města totiž spěchala a ještě před koncem roku vyhlásila veřejnou zakázku na výstavbu a v této fázi projekt měnit nelze,“ podotkla Pavla Brady.

Co se týče provozních nákladů bazénu, město je má podle Radima Křupaly vyčísleny ve výši zhruba 17,2 milionu korun ročně. Na řadě bude nyní schvalování smlouvy o dílo.

„Smlouvu o dílo schválí rada města, a to až po uplynutí lhůty pro případné odvolání uchazečů,“ upřesnil primátor Radim Křupala s tím, že termín zahájení stavby nelze v této chvíli přesněji odhadnout.

„Osobně bych byl rád, kdyby se s realizací začalo ještě před letními prázdninami,“ uzavřel Radim Křupala.