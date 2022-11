Až do 30. listopadu mohou zájemci podávat své nabídky na koupi parcel za Slezankou, minimální cena za metr čtvereční je 7607 korun. Stavět se tady má nový bytový dům. Může se zdát, že s bytovou zástavbou okolo Slezanky se v poslední době tak trochu roztrhl pytel.

Opavská Slezanka zatím zůstane na svém místě. Demolice je odložena

Protože právě na místě staré a nevyužité Slezanky, která měla jít k zemi, měly vyrůst historizující bytovky. Odvážný plán města, který počítal s domy inspirovanými předválečnou bytovou výstavbou na Horním náměstí, včetně nového víceúčelového sálu nebo podzemního parkoviště, šel letos v létě k ledu. Kamenem úrazu se stala budova bývalého divadelního klubu, který měl projít rekonstrukcí a jehož součástí měl být právě řečený víceúčelový sál. Klub by se totiž podle projektu musel staticky zajistit, s čímž se původně nepočítalo. A tak se celá akce v podobě demolice Slezanky odložila na neurčito.

Překvapením tak pro mnohé byl nynější záměr radnice na prodej parcel. „Jedná se o blok domů souběžně s domy na Ostrožné ulici, který už před mnoha lety navrhla kancelář re:architekti,“ přiblížil Deníku lokalitu, kde se má stavět, mluvčí města Roman Konečný. Výška nových budov by podle něj musela být limitována předpisy, aby nedošlo k zastínění stávajících domů. „Město pozemky prodává, protože tam historicky bytové domy byly, o bydlení v centru je zájem a příliš mnoho jiných pozemků zde není. Stále se počítá s velkým zastoupením zeleně, není pravda, že se prodává park. Počítáme také se stavbou víceúčelového sálu, podzemního parkoviště a bytových domů nahrazujících Slezanku,“ řekl Konečný. Jednoduše řečeno by tedy kromě bytovek na místě Slezanky byly další i za ní.

Hrozí návrat „uhelných“ prázdnin? Opava poslala školám na vytápění

Magistrát stále jedná i s vlastníky zbývajících částí Slezanky, protože městu patří jen část od podchodu směrem ke konkatedrále. Ve hře je i to, že by od nich jejich části radnice koupila, a potom tyto pozemky po demolici dále prodala investorovi, který by zde pokračoval ve výstavbě. Co se doprojektování divadelního klubu týká, ani tady není od léta žádný posun. „Probíhají jednání s památkáři, finální rozhodnutí zatím nepadlo,“ dodal mluvčí.

Budova Slezanky s obchody a restauracemi vznikla v Opavě počátkem 70. let 20. století podle návrhu architekta Josefa Krischkeho. V září 2008 město větší část Slezanky odkoupilo za neuvěřitelných 270 milionů korun, tato „transakce“ leží mnohým Opavanům v žaludku dodnes. Od té doby se prakticky každé volební období řeší další využití objektu, všechny vize prodeje, pronájmu i přestavby Slezanky ale zůstaly nerealizovány.