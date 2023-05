/FOTO, VIDEO/ Dva a půl roku trvaly revitalizační práce na Stříbrném jezeře v Opavě. Teď už je ale hotovo.

Nová lávka přes řeku Opavu a dokončená revitalizace Stříbrného jezera v Opavě. 25. května 2023. | Video: Veronika Bernardová

Oblíbený rekreační cíl Opavanů i přespolních dostal zčásti novou podobu, především došlo ke zbudování nové lávky přes řeku Opavu, stezky pro pěší a cyklisty a podchodu pod frekventovanou Rolnickou ulicí. Nyní už veškeré stavební stroje z prostor zatopeného bývalého sádrovcového lomu zmizely a letní sezona na jezeře může začít.

Stavba však neprobíhala hladce. Práce zde začaly v říjnu 2020 a původně měly skončit za rok. Jenže došlo k nečekanému provalení jedné z mnoha podzemních štol z devatenáctého století, v důsledku čehož výrazně stoupla hladina vody. Musel se proto stavět nový přepouštěcí kanál. Jako problematické se posléze ukázaly i dvě zasypané důlní šachty, u kterých hrozilo propadnutí a musely se sanovat.

Na Stříbrném jezeře se upravovala bývalá písečná pláž u restaurace, chodníky kolem vody, vysazovaly se stromy, keře, přibyl ponton, který slouží jako menší molo. Druhý ponton pak funguje jako plovoucí ostrov. U bývalé travnaté pláže vznikl i takzvaný dětský svět s jakýmsi malým kamenným amfiteátrem, přibyla i menší dřevěná lávka, upravovaly se i břehy jezera. Celá revitalizace, jejímž hlavním investorem bylo Ministerstvo financí vyšla na 142 milionů korun. Město Opava se na ní podílelo částkou 23,5 milionu, a to konkrétně na spolufinancování stavby nové lávky.

„Je to úžasná práce, i když někdo může mít výhrady co mohlo a nemohlo být jinak. Ale svůj účel revitalizace splnila, propojili jsme Městské sady se Stříbrným jezerem. Tím, že je tady vybudována i stezka pro chodce, tak cyklisté, inlinisté, matky s dětmi, senioři nebo handicapovaní už nemusí chodit přes přetíženou a nebezpečnou Rolnickou. Má to být rekreační sportovní oblast a to si myslím, že se podařilo,“ prohlásil primátor města Tomáš Navrátil.

Okomentoval také fakt, že někteří si stěžují na nedostatek parkovacích míst u sádráku, na které revitalizace údajně nemyslela. „My jsme ale rádi, že tam parkovací místa moc nejsou. Některá sice ještě doděláváme a ještě přibydou. Ale skutečně, ten dosah od parkovišť v Městských sadech, ať už u střelnice nebo u víceúčelové haly, je bez problémů. Stříbrné jezero má opravdu fungovat jako odpočinková lokalita,“ uvedl Navrátil.

Co zatím na jezeře pořád schází, jsou ale převlékárny a toalety. Jejich zbudování totiž nebylo součástí projektu revitalizace. I přesto by se letos měly začít stavět, a sice v prostoru bývalých toalet u zaniklé travnaté pláže. Na náklady obecní kasy se do toho pustí město.