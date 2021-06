Jak dlouho se již o obchvatu Hlučínska mluví?

O obchvatu se mluví již od poloviny 90. let minulého století. Tehdy se rozhodovalo, zda se bude stavět nová I/11 (trasa ve směru z Opavy do Ostravy-Poruby – pozn. redakce) nebo nová I/56 (přes Hlučínsko – pozn. redakce). Politicky bylo rozhodnuto, že se bude stavět I/11.

Kdy se objevily první plány na obchvat Hlučínska?

První studie nové I/56 se objevily už před dvaceti lety, nejprve jako čtyřproudová rychlostní komunikace. Ta poslední, dvouproudová, v některých místech tříproudová, bude dokončena v červnu a měla by být odrazovým můstkem pro další plánovanou stavbu.

Proč se dosud obchvat nepodařilo vybudovat?Protože se neustále tvrdilo, že vybudováním nové I/11 se sníží počet aut na stávající I/56. Bohužel se potvrdilo to, co jsme jako starostové Hlučínska – a to i na základě odborných měření četnosti dopravy – tvrdili, že vozidel neubude. A teprve v posledních letech se podařilo přesvědčit dotčené orgány, že je stavba nové I/56 nutná.

Kudy obchvat povede a jak bude dlouhý?Obchvat bude dlouhý asi 28 kilometrů a povede od Opavy – kruhová křižovatka na začátku Opavy –, severně od obcí Malé Hoštice, Velké Hoštice, Kravaře, Dolní Benešov, Kozmice, Hlučín, Ludgeřovice a napojí se přes Ostravu-Petřkovice novým mostem přes řeku Odru na velkou kruhovou křižovatku za outletovým centrem.

Nedávno jste na svém facebookovém účtu uvedl, že se uskutečnila jednání, ze kterých máte velmi dobrý dojem.

Šlo o schůzku na Městském úřadě v Hlučíně. Účastnili se jí starostové obcí a měst ležících na stávající I/56 se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a s projektanty, kteří připravují novou studii silnice I/56. On-line se jednání zúčastnili zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury a náměstkyně ministerstva dopravy. A opravdu nás všechny mile překvapila slova zástupců ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Konkrétně?

Veřejně sdělili přítomným, že stavba nové I/56 má velkou prioritu v těchto organizacích. A Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že by měly být připravené i finance na další přípravu I/56.



V jakých etapách se bude obchvat budovat?

Jako nultá etapa bude výstavba mostu přes Odru a poté by výstavba mohla pokračovat směrem od Opavy. A jako poslední by se měl řešit obchvat Ludgeřovic, kde jsou výhrady vůči stavbě z důvodu možného zásahu stavby do lokality rybníků. Ale o etapizaci rozhodne ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.

Zmínil jste, že v rámci obchvatu by se měl jako první stavět most přes Odru. Kdy po něm projedou první auta?

Věřím, že most by mohl být postavený do tří, maximálně pěti let. Vzhledem k současné situaci, která nastala po uzavření opravovaného mostu přes řeku Odru, si všichni konečně uvědomí, jak je důležité, aby tady byl ještě jeden most. Stávající most totiž vůbec nemá kapacitu na tak velký počet aut, které po něm jezdí. A to i přesto, že se opraví.



Odhadnete, kdy se podaří celý obchvat otevřít?

Nechci hádat z křišťálové koule i proto, že nevím, jak dopadne rozpočet našeho státu po tak velkém rozhazování a zadlužení. Ale tak, jak jsem uvedl, první nebo nultá etapa, tedy most přes Odru, by tady mohl být do pěti let. A další výstavba by pak mohla být dokončená nejpozději do roku 2035.