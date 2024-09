Opavská továrna firmy Mondelez proto iniciovala zásadní změny v teorii výuky předmětu s dřívějším názvem Výrobce potravin na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě.

„Naše firma se školami spolupracuje dlouhodobě a funguje to. My však stále investujeme do modernizací a musíme myslet na pět až sedm let dopředu. Proto chceme posouvat i teorii ve výuce na školách tak, aby vyhovovala potřebám moderní výroby,“ vysvětluje přístup firmy ředitel výrobního klastru společnosti Mondelez International v ČR Emmanuel Chilaud.

Opavský Mondelez je centrem praxe studentů a žáků opavského oboru, kteří přímo v továrně skládají dokonce praktické zkoušky a novinky ve výrobě tam poznávají doslova za pochodu. Díky společnému úsilí továrny a školy se výuka přímo ve škole zásadně mění. Žáci v září nastupují do obměněného a nově pojmenovaného tříletého oboru, který je jako absolventy lépe připraví pro práci operátorů potravinářské výroby.

close info Zdroj: se svolením firmy Mondelez zoom_in Výsledkem diskuse vedení továrny střední školy a pedagogů jsou nové osnovy i změna názvu oboru.

Studenti si přáli, aby se obor výrobce potravin nově jmenoval Fidoráček, ale to neprošlo. Od září nese tento obor název Výrobce potravin: zaměření Automatizovaná výroba sušenek a oplatků. Člověk je při výrobě cukrovinek především „nezbytným dohlížitelem“ a do výroby přímo rukama zasahuje už jen minimálně.

„Ať se tedy žáci školy učí i v teoretických předmětech přesně to, co potřebujeme! Každý z našeho společného týmu aktualizoval své zaměření tak, aby odpovídalo novým potřebám,“ dodává projektová manažerka Mondelez Interantional v Opavě Lucie Baranová s tím, že výuka se díky změnám stane zábavnější a zajímavější.

„Přes téměř stoprocentní šanci na trhu práce však o tento obor není mezi žáky základních škol takový zájem, jaký bychom chtěli. Letos nastupuje do prvního ročníku třináct žáků dětí a ve třetím jich skončí jedenáct,“ posteskl si ředitel opavské hotelové školy Martin Ruský. Dva absolventi oboru nastupují do Mondelezu a většina dalších chce pokračovat k maturitě. Šikovní absolventi oboru s praxí v opavské továrně budou mít v případě zájmu o práci v Mondelez v budoucnu výhodu proti zájemcům z volného náboru. Škola s továrnou představí nové možnosti 9. a 10. října na opavském veletrhu povolání, pořádaném místní hospodářskou komorou.